Sarà l’Orchestra Italiana del Cinema ad accompagnare musicalmente l’evento di anticipazione all’apertura della mostra fotografica ‘Lockdown Italia vista dalla stampa estera" in programma dall’8 ottobre al 1° novembre 2020 ai Musei Capitolini.

Organizzata dall’Associazione Stampa Estera, l’evento avrà luogo a Piazza del Campidoglio mercoledì 7 ottobre. La formazione nella sua compagine di soli archi, guidata dal primo violino Prisca Amori, è composta da Anna Chulkina, Zita Mucsi e Plamena Krumova al violino, Mara Coco e Adelaide Pizzi alla viola, Matteo Scarpelli e Angelo Maria Santisi al cello; Oboe solista,sul brano "Mission" sarà Paolo Verrecchia.

Il repertorio che si alternerà alla proiezione di immagini e all’intervento di Istituzioni e curatori dell’iniziativa, comprenderà brani dei quattro Maestri che hanno fondato gli storici studi di registrazione dove anche è nata e ha sede l’Orchestra, il Forum Music Village. Nell’ordine, saranno infatti eseguiti brani di Ennio Morricone ("Nuovo Cinema Paradiso"; "Tema di Debora" da “C’era una Volta in America” e "The Mission"), Luis Bacalov (Suite “Il Postino”), Piero Piccioni ("Amore Mio Aiutami" e "You Never Told Me" da “Fumo di Londra”); Armando Trovajoli ("Tema di Giuditta" da “Nell’Anno del Signore” e "Roma nun fa la Stupida Stasera" dal musical “ Rugantino”).

L’Orchestra, che festeggia i suoi 10 anni di attività, sarà prossimamente coinvolta anche nella serie di manifestazioni legate al cinquantesimo anniversario di attività degli Studi (maggiori info a breve su https://www.forummusicvillage.com/).

ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA

Presidente: Marco Patrignani

www.orchestraitalianadelcinema.it