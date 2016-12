LIBRI A MOLLO ritorna con 10 "Venerdì d’autore". _Un nuovo ciclo di incontri che si svolgerà presso LIBRI & BAR PALLOTTA. Appuntamento fisso tutti i VENERDì dal 7 ottobre al 9 dicembre con grandissimi nomi della scena letteraria italiana!

Ad inaugurare la rassegna sarà Domenico Dara, grande amico di LIBRI A MOLLO. Dopo il grande successo del romanzo d’esordio "Breve trattato sulle coincidenze", Domenico ci regala un altro capolavoro: "Appunti di meccanica celeste" Nutrimenti Edizioni Un racconto poetico che racconta l’incontro tra la magia del circo e il destino sospeso di sette personaggi incompiuti. Con l’autore interviene un altro grande amico della libreria: Vins Gallico, scrittore e libraio. Appuntamento alle 19.00 presso LIBRI & BAR PALLOTTA per un brindisi di inaugurazione e per ascoltare il racconto che Domenico e Vins regaleranno in una serata che si preannuncia ricca di emozioni.

Il nuovo romanzo dell’autore di Breve trattato sulle coincidenze. L’incontro tra la magia di un circo e le vite sospese di sette personaggi incompiuti. Una trama ispirata e appassionante sulla forza dei desideri e sulle seconde possibilità offerte dal destino. Sono passati gli anni, e a Girifalco le vite seguitano a orbitare come corpi celesti, traiettorie che s’intersecano e si allontanano rispondendo alle misteriose leggi dell’universo. Tutte le vite tranne alcune, a cui un fato beffardo sembra aver sottratto il movimento e le illusioni. Lulù il pazzo vaga per il paese suonando le foglie, in attesa che màmmasa ritorni per ascoltare il suo valzer. Archidemu Crisippu coltiva l’indifferenza verso il mondo, che a don Venanzio, invece, interessa soltanto coltivare il piacere dei sensi. Cuncettina ’a sìcca sospira al figlio mai nato, mentre Angeliaddu desidera il padre che non ha mai avuto. E non c’è giorno che Mararosa non maledica Rorò, per averle rubato l’amore della vita. La mattina dopo san Lorenzo, notte delle stelle, arriva a Girifalco un circo. Non è di quelli che si fermano di tanto in tanto; è una carovana avvolta da un’aura incantata, un corteo sfavillante di elefanti e domatori, trapezisti, lanciatori di coltelli e illusionisti. La novità scuote la gente ed eccita gli animi, e cambierà per sempre le sorti dei sette protagonisti del romanzo. Domenico Dara torna nel luogo del suo fortunato esordio – Girifalco, paese reale e insieme suggestiva Macondo magnogreca – per raccontare una storia di destini sovvertiti e miracoli terreni, una fiaba letteraria che invita a guardare la realtà oltre le comuni apparenze.

Domenico Dara è nato nel 1971. Dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Girifalco, in Calabria, ha studiato a Pisa, laureandosi con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Vive e lavora in Lombardia. Ha esordito con Breve trattato sulle coincidenze, la storia del postino di Girifalco con la passione per le lettere d’amore che ha raccolto l’apprezzamento dei lettori e il favore della critica. Per la sua opera prima, già finalista al Premio Calvino, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il Premio Città di Como.

Libri a Mollo

piazza ponte milvio 22 - Roma