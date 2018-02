In scena dall’8 all’11 febbraio 2018 (Giov – Ven - Sab ore 21,00 e Domenica ore 18,00), presso il Teatro Cyrano di Via Santa Maria Mediatrice 22 a Roma, “SPINNING PER AMORE”, commedia in Atto unico scritta e diretta da Bruno De Stephanis e interpretata da Vicky Catalano, Cristina Galardini e Fabrizio Catarci.

Sinossi

Giulia e Gianluca sono una coppia sposata da 8 anni e da un po’ di tempo sono in crisi per via della mancanza di figli. Gianluca, commerciante di abbigliamento maschile, consigliato da un amico, decide di iscriversi in una palestra vicino al negozio dove conosce Anna, l’istruttrice di spinning solare e single, della quale si invaghisce e comincia a seguire le sue lezioni. Insospettita dall’improvviso cambiamento del marito, anche Giulia decide di iscriversi nella stessa palestra, per indagare su un’eventuale tresca tra loro. A colorare la commedia con delle gag divertentissime c’è Emy, l’amico gay di Giulia, senza filtri ne mezze misure.

Cosa accadrà quando Giulia diventa una delle migliori amiche di Anna?

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRO DELLE FOLLIE

La Compagnia Teatro delle Follie nasce a Roma nel 2011 dall’incontro di due attrici professioniste Vicky Catalano e Valeria Sgaramella, unite dall’amore e dalla passione per il teatro.

Vicky Catalano

Fondatrice e Presidente dell’associazione "Compagnia Teatro delle Follie" Si è formata in varie Accademie teatrali e non solo: il Conservatorio Teatrale di Giovanni Battista Diotaiuti, il Teatro Blu di Beatrice Bracco, Master class "audition" per attori professionisti presso l’accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha frequentato vari seminari con Coach americani: Doris Hicks, Michael Margotta.

Tra i suoi lavori più importanti ci sono:

“OGM” Organismi geneticamente modificati, con e regia di Fabio Avaro, prodotto dalla stessa Compagnia Teatro delle Follie; uno spettacolo per ragazzi “MYTHOS” regia Mauro Maggioni, dove riescono ad entrare nelle scuole portandolo in scena ancora oggi. Questa esperienza fa sì che gli spettacoli rivolti ai ragazzi sappiano comunicare in un linguaggio che arrivi direttamente a loro, con modalità che nascono da un’esperienza sperimentata sul campo ( https://youtu.be/Xx6HWHcj63g ); “Le smanie per la villeggiatura”, regia Luca Negroni; “Un sogno e tante mazzate”, scritta e interpretata, regia M. Raffa; “Chicago”, monologo e charleston (Nowadays), regia Yvonne D’Abbraccio; “Una giornata particolare”, di Ettore Scola, regia G:B.Diotajuti; Teatro dell’Universitat de Lleida (Spagna) in "Historia de una escalera", tratto dal libro di Anton Buero Vallejo; “Le donne intellettuali”, tratto da Le Intellettuali di Moliere, regia Luca Negroni; Per il cinema: Project: Short Movie NBH (Night Before Hunting), protagonista e testimonial, regia Maurizio Vittoriosi; Docufilm “La Villa di Casignana”, protagonista, regia M. Raffa; Corto musical “Rapin Rouge”, regia Lorenzo Monaco; Documentario "Perle di Calabria", regia di M. Raffa; Documentario “I martiri di Gerace “, regia M. Raffa; Corto, “Il più bel giorno”, regia di Vincenzo Lo Monaco. La Compagnia dal 2015 si dedica in modo particolare al mondo dei più piccoli, riscontrando significativi risultati e notevoli soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale con il progetto “Il teatro a scuola” ed i laboratori teatrali, format creato dalle stesse fondatrici, incentrato su un lavoro a partire dal riconoscimento, l’espressione e la gestione delle emozioni e volge particolare attenzione persone interessate da specifiche problematiche.

Bruno De Stephanis

Attore e regista – In teatro tra gli spettacoli più importanti, Hurly Burly, “Riccardo III” di W.S con Malacrida, aiuto regista di Strelher; “Fedele” di C.palminteri, “la Locandiera” di Goldoni, “Casa di Bambola”, “Morte di un commesso viaggiatore. Per il cinema “Segreti di stato” di C. Bonivento che viene selezionato al festival di Venezia. Per il mercato internazionale il film tv Buttler di Ridley Scott. Per la televisione tra le altre “Le tre rose di Eva”, “Incantesimo”, “Carabinieri” “Distretto di Polizia”, “Commesse”, “Il bello delle donne”, “Dottoressa Gio”, “Il maresciallo Rocca 5”, “Questa è la mia terra” “Gente di Mare”,”Nata ieri”, “Un ciclone in casa 3” ,“Un prete tra noi”. Dirige la sua settima commedia dopo “la locandiera fuori scena, “Scusi che ce l’ha un limone?”, “Singolari Coincidenze”, “W Mara..donna”, “Questione di cuori”, “Ti presento un’amica?”. Nel mese di giugno debutterà con lo spettacolo Broadway luci oltre la ribalta regia di Salvatore di Masi.

Cristina Galardini

Attrice, Vincitrice del premio Roma web awards come migliore attrice non protagonista per la serie web “Nerdective” regia di D. Placidi. In teatro tra gli spettacoli più importanti “La locandiera fuori scena”, “W Mara..donna”, “Scusi che ce l’ha un limone?”, “Affittasi camera da letto”, “Singolari coincidenze”, “Ti presento un’amica?”, “Questioni di cuori”, “Il mascalzone e la rompiballe. Nel mese di giugno debutterà con lo spettacolo Broadway luci oltre la ribalta regia di Salvatore di Masi.

Per info

info.teatrodellefollie@gmail.com