Teatro Vascello dei piccoli Debutto L’Isola del tesoro: una storia di pirati

8-9 dicembre h 17 – 10 dicembre h 15

Adattamento teatrale e regia: Danilo Zuliani

Aiuto regia: Alessandra Maccotta

Musiche e canzoni: Michelangelo Pettinelli

Scenografie e costumi: Anthony Rosa

Con: Riccardo Grandi, Alessandra Maccotta, Alessandra Cavallari, Marco Zordan, Danilo Zuliani

La compagnia Nomen Omen torna al Teatro Vascello con uno spettacolo nuovo - "L’isola del tesoro: una storia di pirati" - per portare in scena le gesta di personaggi senza tempo e presenti nell’immaginario di tutti i bambini: i pirati, appunto. Cattivi, tontoloni, spietati, astuti: a bordo della nave Hispaniola ce ne è davvero di tutti i tipi. La trama si snoda attorno alle avventure per terra e per mare di un giovane ragazzo, Jim Hawkins, alla ricerca di un tesoro nascosto su una lontana isola deserta: il tesoro del comandante Flint, un terribile bucaniere. Il bottino fa gola a molti pirati, tra i quali il temibile filibustiere gentiluomo da una gamba sola: Long John Smith. Una storia di un movimentato viaggio raccontata in prima persona dal protagonista che, tra pericolose ed eroiche iniziative, tra ammutinamenti e battaglie, troverà in primo luogo se stesso. Liberamente tratto dal romanzo di Stevenson, un adattamento teatrale coinvolgente in una cornice scenografica suggestiva ed essenziale, con musiche e canzoni originali: sostanzialmente un’opera corale adatta a tutte le età.

Tecnica d’attore, teatro delle ombre, musica dal vivo Età consigliata: dai 4-99 anni

