Roma, 8 aprile al Teatro Arciliuto: Andrea Tarquini in Concerto Solo Acoustic Live

Il noto cantautore romano Andrea Tarquini torna, sabato 8 aprile, al Teatro Arciliuto di Roma e per la prima volta, dopo molto tempo passato in trio o con una big band, lo fa con un concerto da solo Chitarra e Voce!

Lo spettacolo sarà una carrellata di canzoni della sua carriera artistica. Da “REDS! Canzoni di Stefano Rosso”, disco di esordio e finalista alle targhe Tenco 2013 nella sezione “Interpreti” imperniato sulle canzoni di Stefano Rosso, lo storico cantautore trasteverino di cui Andrea Tarquini fu allievo e chitarrista, fino a “DISCO ROTTO”, ultima opera discografica di Andrea e suo primo lavoro come autore.

“DISCO ROTTO”, finalista alle targhe Tenco nel 2016 nella categoria "Migliore Opera Prima", nella sua tracklist oltre alla splendida "Il Destino è un Pianoforte" scritta con Francesco Bianconi (Baustelle) e Pippo Rinaldi Kaballà, spicca la presenza di “FIORE ROSSO”, la canzone che il Tarquini ha dedicato a Beppino Englaro e alla battaglia di civiltà che egli ha condotto per la dignità della vita e della morte di sua figlia Eluana.

Lo show "unplugged" di Andrea Tarquini prevede poi un epilogo fatto di "ospiti" e di canzoni delle tradizioni folk e acustica internazionale.

Andrea Tarquini, quarantenne, romano, chitarrista acustico e cantante, esordisce intorno ai vent’anni sui palchi di mezza Italia (incluso il celebre e prestigioso Folkstudio di Roma) grazie alla collaborazione con il suo maestro e amico, Stefano Rosso che lo avvia allo studio della chitarra Fingerpicking. Sono i cosiddetti anni formativi, nei quali pian piano Tarquini impara il mestiere. Poco più tardi, ormai trentenne, quando la collaborazione con Rosso si era esaurita, AT focalizza la sua attenzione verso i generi musicali più acustici; dal cantautorato alla musica tradizionale USA, fino allo swing manouche, e alle tecniche del flatpicking e del fingerpicking. Sono anni nei quali Andrea Tarquini frequenta la scena musicale acustica e bluegrass romana. Un gruppone di musicisti che da anni si ritrova periodicamente in un pub per fare delle jam session alla maniera dei musicisti americani. Questa esperienza, ricorda Andrea Tarquini, è stata fondamentale per imparare a suonare “piano e forte”, a seconda di quello che la musica richiede e per imparare a suonare con gli altri. E’ proprio grazie al gruppo di “bluegrassari” romani che inizia una collaborazione con Luigi “Grechi” De Gregori, fratello maggiore del più celebre Francesco ed autore della famosissima “Il Bandito e il Campione”. Un rapporto artistico e di amicizia che dura ancora oggi…

http://www.andreatarquini.com/

https://www.facebook.com/Tarquini.o...

Andrea Tarquini Solo Acoustic Live

Ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo (Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione

Ore 21,30 Concerto nella Sala Teatro Ingresso Intero Euro 15,00 - Ridotto Euro 12,00 ( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatro http://dm-mailinglist.com/subscribe... )

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

Info e Contatti Evento:

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 – 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it