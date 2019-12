Roma, 8 dicembre: incontro-firmacopie con Orietta Cicchinelli

Domenica 8 Dicembre

dalle ore 17

Mondadori Bookstore (Centro Commerciale Aura)

Ingresso libero

Incontro-firmacopie con Orietta Cicchinelli - TUGA Edizioni & TONY LUPETTI

Oltre all’Autrice gli editori Gianluca Galletti & Tony Lupetti

Ospiti a sorpresa

UN VIAGGIO NARRATIVO ATTRAVERSO TRE STORIE E ALTRETTANTI PERSONAGGI EMBLEMATICI. UNA MADRE, UN LEGIONARIO E UN EX CAMORRISTA. TRE MONDI APPARENTEMENTE LONTANI MA…

“La Madre”, “Hijo de Puta-La parabola di un legionario”, “Il karma in un paio di scarpe” della scrittrice e giornalista Orietta Cicchinelli saranno al centro del pomeriggio alla Mondadori Bookstore presso il Centro Commerciale Aura (fermata del metrò Valle Aurelia). L’autrice incontra i lettori con ospiti a sorpresa chiamati a leggere dei brani tratti dalla seconda edizione del fortunato racconto “La Madre” (2019, Tuga edizioni, 8 euro). Per l’occasione saranno disponibili tutti i libri della Cicchinelli: Il karma in un paio di scarpe – 2° romanzo della giornalista Orietta Cicchinelli, responsabile del servizio Cultura e Spettacoli di Metro; Hijo de Puta-La parabola di un legionario (MGC e Tony Lupetti edizioni); La madre, dedicato al poeta e sceneggiatore Vincenzo Cerami, col quale la scrittrice era unita da un profondo legame.

La copertina de Il karma in un paio di scarpe è un disegno originale di Gianfranco Esposito (aka Sinistro. L’opera è stata selezionata tra tante proposte, dopo un interessante contest organizzato da Tuga Edizioni. Antonio «è il protagonista – scrive Elio Sena nella prefazione – di una vicenda straordinaria, avvitata in un vortice di coincidenze, casualità, imprevedibili intervalli di fortuna, ma anche esposta alle fantasie di dominio sulla realtà più prosaica e comune, legale diremmo, grazie alla creazione di un mondo parallelo in cui l’onnipotente pensiero dell’infanzia si ritualizza in codici e misure di adulti fuorilegge. Questo pianeta, in orbita per conto suo, è abitato da desideri e bisogni che s’inseguono senza incontrarsi mai con quelli “degli altri” e spesso neanche tra loro, giacché troppe volte s’incagliano tra le sbarre di una finestra. Antonio, deriso e umiliato da bimbo per avere ai piedi scarpe smisurate, unica possibilità di un povero altrimenti a piede nudo, è dotato di un’intelligenza sopraffina, presto affidata al risentimento che chiede giustizia a sostituti del padre (quello vero benedice per affetto e leggerezza la prima malefatta del figlio) e della Legge dello Stato (sempre e per definizione anaffettiva). Così, noi che leggiamo entriamo e usciamo dal carcere con lui, c’imbattiamo in personaggi della Camorra (‘O Pazzo, Don Raffae’) e della Cronaca Nera (gli sgherri della Magliana, Izzo), seguiamo La Volpe (cioè il nostro furbo eroe) nelle sue imprese da paladino dei diseredati e da braccio armato del Capo senza scrupoli, lo invitiamo per un momento a fermarsi quando è in libertà e ci diamo alla macchia quando invece lo vediamo sfidare in pieno sole pericoli dalle scontate conseguenze. Come raccomanda il padre, in un momento assai delicato della “carriera” del figlio camorrista, noi pure gli diciamo: «Stai attento!», vibrando un poco anche per le parole del genitore troppo compiaciuto di aver «fatto bene a far nascere» quel suo settimo e ultimo figlio così “speciale”, ignorando di averlo destinato, forse proprio per una tale prefigurazione magica, a una vita spericolata, di obbedienza mascherata da ribellione, e a lungo senza sorriso».

Il karma in un paio di scarpe e La madre sono reperibili su Ibs, da Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Aura, nelle migliori librerie e sul sito della casa editrice Tuga.

Orietta Cicchinelli, giornalista professionista, laureata in Scienze Politiche a La Sapienza, vive a Roma, dove lavora come responsabile del servizio Cultura e Spettacoli di Metro, il free paper che ha contribuito a fondare nel 2000, dopo una lunga parentesi come cronista de Il Messaggero. Dal 2009 al 2013 stringe un sodalizio artistico con il poeta e sceneggiatore Vincenzo Cerami, e con lui organizza eventi a Spoleto per l’Assessorato alla Cultura del Comune umbro.

Il karma in un paio di scarpe (Tuga Edizioni & Tony Lupetti, prezzo di copertina 10 euro) è il suo secondo romanzo.

Hijo de Puta-La parabola di un legionario (MGC edizioni con Tony Lupetti, 2018, prezzo di copertina 9 euro) il suo primo romanzo.

Nel 2015 ha pubblicato il racconto La madre (by NED per librerie ARION) rieditato da Tuga Edizioni nell’aprile del 2019 (prezzo di copertina 8 euro).

