Roma, 8 giugno, concerto al Teatro Quirinetta per la UNIAMO FIMR Onlus

Al Teatro Quirinetta di roma, si tiene mercoledì 8 giugno, dalle ore 20.30 una serata di festa insieme alla JC Band, la Cover Band di Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria, nata nel 2008 e impegnata in progetti di beneficenza. Musica, ballo e divertimento in una serata condotta da Sara Biacchi, artista a tutto tondo che spazia dal teatro alla lirica alla canzone, reduce da una grande interpretazione di Edith Piaf in tutta Italia.

La serata è organizzata per ringraziare tutti coloro che seguono la UNIAMO FIMR Onlus,e che la sostengono da sempre, ma anche un modo per presentare a chi ancora non li conosce e illustrare i progetti per i prossimi anni. Durante la serata infatti, il neo-eletto Presidente di UNIAMO FIMR Onlus, Nicola Spinelli Casacchia farà una breve carrellata degli impegni della Federazione.

L’evento sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a favore della realizzdellazione di un Ebook dedicato al progetto “Rare Lives – vite rare”, attuato insieme a UNIAMO dal fotoreporter Aldo Soligno, per accompagnare il tour della mostra in Italia nella seconda metà ’anno. Un modo per raccontare la gioia e le piccole conquiste quotidiane di chi si trova a vivere una vita diversa e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà che vivono le persone affette da patologie rare. Chi donerà un minimo di 30 euro riceverà una stampa esclusiva di “Rare Lives” formato cartolina.

In anteprima saranno anche presentate le Penne UNIAMO FIMR Onlus della collezione MARLEN, strumenti di scrittura in resina italiana tornita di colore blu con dettagli in metallo, realizzati con il marchio della Federazione da questo prestigioso brand di gioielli da scrittura. I primi 30 esemplari numerati saranno disponibili durante l’evento

Per informazioni

eventi@uniamo.org

www.uniamo.org