Roma, 8 maggio - ASPETTANDO ARF! FESTIVAL - DANIELE FABBRI in “CONTIENE PAROLACCE”

Aspettando la seconda edizione di ARF! il Festival in cui "il fumetto torna protagonista!" - ideato e organizzato da Daniele “Gud” Bonomo, Paolo “Ottokin” Campana, Stefano “S3Keno” Piccoli, Mauro Uzzeo e Fabrizio Verrocchi (disegnatori, sceneggiatori e designer) -, che quest’anno si terrà dal 20 al 22 maggio 2016 negli spazi de La Pelanda – MACRO Testaccio, inizia ARF! OFF.

ARF! e ‘na cosetta, domenica 8 maggio alle ore 19:00, propongono un aperitivo con DANIELE FABBRI, attore, scrittore e Standup Comedian sui palchi di tutta Italia, in radio e in televisione (RAI2, RAI3, COMEDYCENTRAL), autore e sceneggiatore per tv, radio, teatro e fumetti. Fabbri calca il palco del club del Pigneto con “CONTIENE PAROLACCE”, uno spettacolo sulla repressione del linguaggio pubblico, che nonostante si evolva in ogni luogo e in ogni epoca, in Italia è vittima di una resistenza reazionaria, che ne aumenta la negatività e le priva della loro capacità giocosa, sociale e liberatoria. In CONTIENE PAROLACCE Daniele Fabbri si scaglia contro questo tabù, attaccandolo direttamente per ripristinare il valore civile di un linguaggio libero ed esplosivo, per tornare a parlare di amore, famiglia, relazioni, lavoro, cibo e altri argomenti di vita quotidiana ma senza peli sulla lingua, con una comicità ripulita dal perbenismo dei luoghi comuni, e sporcata con 30’ minuti di volgarità intelligente liberatoria! Daniele Fabbri sarà all’ARF! con i suoi fumetti satirici: "GESÙ- La Trilogia", "V FOR VANGELO" e "QVANDO C’ERA LVI" (ultimamente al centro delle cronache per le contestazioni ricevute al ROMICS), pubblicati da Shockdom Editore.

Dopo il grande successo della prima edizione, ARF! 2016 cresce e si arricchisce ulteriormente nelle proposte al grande pubblico grazie alla presenza dei principali editori italiani e dei maggiori autori contemporanei, attraverso percorsi culturali di assoluta qualità, mostre di grande prestigio, workshop, incontri e confronti con i professionisti del settore, performance dal vivo, anteprime esclusive e appuntamenti “OFF” al di fuori del Festival per creare attenzione sul fumetto e i suoi “mondi paralleli”.

Per info: www.arfestiv.al/2016

EVENTO FB: www.facebook.com/events/1756...

‘Na Cosetta

Via Ettore Giovenale, 54 Roma (Pigneto)

Ingresso gratuito

Aperti tutti i giorni dalle 10:00 fino a tarda notte

Colazione, co-working, pranzo, cena

Inizio concerti dalle ore 22:00

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA AL NUMERO 06.45598326