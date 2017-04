Lunedì 8 maggio alle 20:30 presso il Cinema Lux (Via Massaciuccoli, 31) di Roma verrà presentato al pubblico il documentario BURLESQUE EXTRAVAGANZA, diretto e prodotto da Grace Hall in collaborazione con Zed Film. Il film è il diario di un viaggio, un road movie rocambolesco nello scintillante mondo del Burlesque, dove la fantasia si miscela alla realtà, raccontato, scoperto e vissuto da una delle sue protagoniste italiane, l’elegante Grace Hall.

Una tournèe partita da Roma passando per molte città d’Europa per poi toccare buona parte degli Stati Uniti.

Il film vuole essere, come il vero Burlesque suggerisce, un contenitore di fantasticherie e abilità varie che passano dal ballo, al canto, al circo, alla magia, al trasformismo e a tutto ciò che esalta l’unicità che ogni interprete incarna.

Il progetto vuole rendere ed estendere anche una riflessione sul mondo contemporaneo e sulla figura della donna in particolare, sempre più vittima di stereotipi. Il Burlesque è la celebrazione del corpo in tutte le sue forme, taglie e misure ;diviene dunque una speciale terapia per cominciare ad accettarsi e ad amarsi. Diviene , per molte, un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del proprio potenziale.

Dopo la proiezione del documentario "Burlesque Extravaganza”, ci sarà lo spettacolo dal vivo che vedrà la partecipazione delle star statunitensi Kitten De Ville (Los Angeles), ’Miss Exotic World 2002’ , Vixen Valentine (Seattle) e della coppia del Varietà Ultramoderno Sior Mirkaccio e Maria De Freitas.

A presentare lo spettacolo la stessa Grace Hall, regista e produttrice del documentario, che tesserà le trame di un Varietà di altri tempi miscelando al mistero delle piume e degli eleganti ammiccamenti anche l’atmosfera del canto

Lo spettacolo vede anche la partecipazione delle allieve de “Il Tempio del Burlesque”, la scuola diretta e fondata da Grace nel 2010.

Lo spettacolo vuole essere un omaggio alla Bellezza femminile in tutte le sue forme.

Il Burlesque è un arte e allo stesso tempo, per molte donne, una speciale terapia perché aiuta a migliorare il rapporto con il proprio corpo, a riconoscere il proprio potenziale espressivo e ad imparare un linguaggio non verbale più consapevole.

Dalle ore 19.30 buffet e dalle 20.30 film + spettacolo live

Biglietti: 20 euro con consumazione - 25 euro con consumazione a buffet

Info:

tel. 06 86328792

facebook.com/setroma

www.iltempiodelburlesque.it

www.zedfilm.it

www.gracehall.it