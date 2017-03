8 MARZO ALL’APOLLO 11, presso l’Itis Galilei (ingresso laterale di via Bixio, 80/a -angolo via Conte Verde) a Roma, mercoledì - ore 17.15

DONNE NELL’ARTE

Omaggio alle donne che lavorano nel campo artistico con proiezioni, anteprime, trailer, cortometraggi, spot, videoclip, presentazioni libri e dibattito

"Donne nell’arte" è un’iniziativa promossa dall’associazione culturale Romarteventi e Cinema D’Autrice di Elena Tenga, in collaborazione con Apollo 11 e la direzione artistica di Francesca Piggianelli.

ANTEPRIME CORTOMETRAGGI:

BAGNI di Laura Luchetti - EGO di Lorenza Indovina - LA SLITTA di Emanuela Ponzano. Presenti le registe.

LIBRI:

Presentazione di alcuni libri di successo alla presenza delle autrici tra cui citiamo Emanuela Mascherini con ALICE SENZA MERAVIGLIE e Valentina Tonelli con ASCOLTAMI IN SILENZIO PER RACCONTARE DI ME. Modera la giornalista e scrittrice Chiara Nucera.

CINEMA:

Incontri ed anticipazioni alla presenza della distributrice Lucy De Crescenzo della Europictures, la produttrice Pilar Saavedra della Moliwood films, la sceneggiatrice e regista Manuela Tempesta, la sceneggiatrice e produttrice Carlotta Bolognini, la regista Giovanna Gagliardo ed altre ospiti

OMAGGIO ad Anna Magnani con annuncio della quarta edizione PREMIO ANNA MAGNANI alla presenza del direttore artistico Matteo Persica, autore di successo del libro dedicato ad Anna Magnani

DIBATTITO:

Incontro sul tema "Le donne nell’arte....ieri...oggi...domani" con la partecipazione delle maestranze del panorama artistico, cinematografico e di stampa, registe, scrittrici, sceneggiatrici, giornaliste, produttrici e distributrici. Modera la giornalista Anna Maria Piacentini.

Un ringraziamento ad Antica Distilleria Petrone ed al Cioccolato Venchi

Ingresso libero con tessera associativa (sottoscrivibile in loco)

mercoledì - ore 21.00

il film vincitore del Premio del Pubblico e del Label Europa Cinema alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia 2015

APPENA APRO GLI OCCHI, CANTO PER LA LIBERTA’

un film di Leyla Bouzid

Tunisia, Francia 2015 - 96’

Tunisi, estate 2010, pochi mesi prima della Rivoluzione dei Gelsomini. La diciottenne Farah si è appena diplomata e la sua famiglia vorrebbe iscriverla alla facoltà di medicina, ma lei sogna altro. Canta in un gruppo politico rock, ama divertirsi, scoprire l’amore e frequentare la città di notte. Coraggiosa ed intraprendente, Farah si scontrerà ben presto con la repressione politica e la morale integralista...

Regia: Leyla Bouzid - Sceneggiatura: Leyla Bouzid, Marie Sophie Chambon - Fotografia: Sébastien Goepfert - Musiche: Khyam Allami - Testi delle canzoni: Ghassem Amami - Interpreti e Personaggi: Baya Medhaffer (Farah), Ghalia Benali (Hayet), Montassar Ayari (Borhène)

Per prenotazioni booking@apolloundici.it

Le prenotazioni dovranno essere convertite in biglietti presso la biglietteria almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. La prenotazione non convertita non dà diritto di accesso all’evento.