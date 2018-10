Dal 9 al 14 ottobre 2018 al Teatro Arciliuto di Roma in scena NOVECENTO, capolavoro di Alessandro Baricco, interpretato da Andrea Mariani con Enrico Morsillo al pianoforte; adattamento e consulenza alla regia di Giorgia Passeri.

Piero Manzoni scriveva a proposito dell’arte:”Non c’è nulla da dire: c’è solo da essere, c’è solo da vivere”. Ma se l’arte è specchio di noi e della vita, allora qualcosa da dire rimane ed essenzialmente si condensa nell’interrogativo: come?

T.D.Lemon Novecento si trova, come tutti noi, a combattere contro la curiosità, la paura e le ansie collegate al dilemma, tutto umano, se lasciare l’area confortevole del suo mondo, che per lui andava da prua a poppa del transatlantico Virginian, o scendere a confrontarsi nel caotico e sconfinato mondo a terra. Sui tre gradini della passerella, Novecento, prima di prendere la decisione, irrevocabile, di tornare sulla nave per sempre, congelando, “incantando” come dice lui, le passioni, gli amori, le amicizie ed i desideri, esita solo pochi istanti. A me, per scendere quei metaforici tre gradini, sono occorsi circa quarant’anni“. [Andrea Mariani]

NOVECENTO di Alessandro Baricco

con Andrea Mariani, voce recitante

Enrico Morsillo, pianoforte e composizioni musicali

Giorgia Passeri, adattamento e consulenza registica

Immagine locandina di Marina Aletti

Ore 20,30 - Aperitivo Cena facoltativo, drink euro 10,00

Ore 21,30 - Concerto nella sala teatro, ingresso intero euro 15,00 - ridotto NewsLetter euro 12,00

Info e Contatti Evento

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 16,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it