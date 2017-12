Sabato 9 dicembre 2017, alle ore 19:00, presso presso la libreria MANGIAPAROLE di ROMA (via Manlio Capitolino, 7/9), presentazione del romanzo "Anche la Morte ascolta il jazz", di Valeria Biuso (Ianieri Edizioni). Dialogherà con l’autrice l’editor Giuseppe Franza (psocoidea) e seguirà apericena.

New York, 1949. L’anno del declino del bebop. William Brooks è un aspirante scrittore in crisi, incapace di vivere e realizzare le proprie velleità artistiche, fiaccato da una perenne insoddisfazione esistenziale e da un lavoro avvilente al Partisan Review, la rivista radicale per cui recensisce opere disgustose e insignificanti. William passa le serate e le notti nei locali storici del jazz (il

Minton’s, il 3 Deuce, il Birdland) a discutere di niente e a ammirare e studiare le jam dei musicisti di Harlem. L’incontro con un mezzo parente, l’inquietante e nebuloso Noah Tats, che pare volerlo iniziare a un nuovo percorso di consapevolezza critica di matrice esoterica, lo spinge però a insistere nella scrittura e a ritrovare fiducia nei propri mezzi espressivi. Ogni persona, ogni situazione con cui William entra in contatto è traducibile in un titolo, in una definizione o in una piccola frase che racconta la cifra dell’impossibile e transeunte verità nascosta nel cuore delle cose. Tutto sta nell’aprire gli occhi e non sottrarsi all’esperienza del confronto emotivo. Ma intorno, la vita pare tingersi di non senso e di morte… Né la letteratura e né la musica, né il viaggio e né l’amore, riusciranno a curare l’angoscia di William. Egli si rende conto che la scelta è solo un’illusione, che non esiste libero arbitrio. Intanto risuonano in sottofondo le frasi più violente e appassionate del bebop, attraverso il racconto della musica di Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Kenny Clarke, Miles Davis, Thelonious Monk e Moondog.

Valeria Biuso racconta la crisi identitaria di un giovane artista che intuisce il relativismo assoluto dell’esistenza e della società in cui vive, fondendo racconto beat, esoterismo, gusto fantastico e ricostruzione storica della nascita della controcultura hipster.

Valeria Biuso nasce a Catania nel 1993. Appassionata di cultura francese, ottiene all’età di diciassette anni il diploma in lingua livello avanzato (C1) presso l’Alliance française della sua città. Terminato il Liceo Classico da centista, trascorre un anno di studio presso la Sorbonne di Parigi (corso in Lettres modernes appliquées). Tuttora interessata ad arte e letteratura, è laureanda all’Università di Pisa in Lingue e letterature straniere. Ha già pubblicato la raccolta di racconti Maledettissimo.

