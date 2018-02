Roma, 9 febbraio: ALL’APOLLO 11/ PER UN LIBERO CINEMA A PIAZZA VITTORIO - Presentazione della lettera aperta di 10 registi e critici. E illustrazione delle ATTIVITÀ 2018 DI APOLLO 11 con tanti autori, scrittori, critici

VENERDì 9 FEBBRAIO, ORE 12.00

Centro aggregativo Apollo 11

Via Nino Bixio 80/a ( Angolo Conte Verde)

PER UN

LIBERO CINEMA A PIAZZA VITTORIO

Presentazione della lettera aperta di 10 registi e critici del Rione Esquilino

a seguire

Illustrazione delle

ATTIVITÀ 2018 DI APOLLO 11

(tra cui il gemellaggio con Zalab):

· “RACCONTI DAL VERO”

· “FESTA ROMANA”

· “PREMIO SOLINAS – DOCUMENTARIO PER IL CINEMA”

· CINEMA INTERNAZIONALE INDIPENDENTE

(tutto in lingua originale)

a seguire un

BUFFET D’AUTORE

Offerto da Wine Art

Per un Libero Cinema a Piazza Vittorio

“All’Esquilino, nell’estate passata, l’arena di Piazza Vittorio ha ricominciato ad esistere E questo è bene, ma non è stata ciò che secondo molti cittadini del rione poteva essere… Piazza Vittorio è spazio complesso attraversato da tante identità, tante vivacità e tante difficoltà. Ha bisogno di essere vissuta di più, da tutti e in modo interattivo. L’arena può diventare una grande occasione in questa direzione…

Per queste ragioni 10 tra registi e critici di casa al Rione Esquilino, presenteranno una Lettera aperta alle istituzioni per un’ arena aperta a tutti, che coinvolga associazioni, comitati, artisti, scuole, attività commerciali e comunità straniere,

Una proposta di:

Laura Bispuri, Antonietta De Lillo, Francesco Di Pace, Agostino Ferrente, Federico Gironi, Pietro Marcello, Francesco Munzi, Susanna Nicchiarelli, Andrea Segre, Teho Teardo…

Saranno presenti:

· I primi firmatari della lettera

· Alcuni rappresentanti dei comitati di quartiere dell’Esquilino

A seguire

I rappresentanti dell’Associazione Apollo 11 illustreranno le attività dell’ultimo anno e di quello in corso, orgogliosi dei risultati sorprendenti (non per loro…) in termini di pubblico.

Un pubblico di soci affezionati che spesso rimane fuori per esaurimento posti, non solo nel weekend ma anche nei giorni feriali quando nei cinema commerciali le sale sono vuote.

Per “RACCONTI DAL VERO” ( con il contributo di SIAE)

Saranno presenti l’ideatore Agostino Ferrente (Fondatore e Presidente di Apollo 11) e il curatore Giacomo Ravesi ed alcuni dei documentaristi che hanno presentato le loro opere nell’ambito di questa rassegna di cinema del reale che è la più longeva d’Italia (dal 2004

Al momento hanno confermato la loro presenza all’incontro Cecilia Mangini. Piero Li Donni, Gianfranco Pannone, Sabrina Varani, Paola Sangiovanni, Peter Marcias, Giovanni Piperno, Enrico Caria, Francesco Patierno, Simone Isola, Federica Di Giacomo

Da confermare : Daniele Vicari, Costanza Quatriglio

Per “FESTA ROMANA - Pubblico godimento letterario”

Sarà presente l’ideatore e curatore Gianfranco Anzini, la co-curatrice Daniela Mazzoli, lo scrittore Ermanno Cavazzoni, il critico Andrea Cortellessa.

Per la programmazione del CINEMA INTERNAZIONALE INDIPENDENTE, saranno presenti i coordinatori Massimo Righetti e Paolo Minuto, oltre ad alcuni autori le cui opere sono state presentate, tra cui Susanna Nicchiarelli, Francesco Munzi, Andrea Segre, Abel Ferrara

Circa le attività in gemellaggio con Zalab sarà presente Andrea Segre con il suo staff

Per “PREMIO SOLINAS – DOCUMENTARIO PER IL CINEMA”

Sarà presente la Presidente e Direttrice Anna Maria Granatello (anche Socia fondatrice di Apollo 11) che ha co-ideato il premio con Agostino Ferrente

A seguire un BUFFET D’AUTORE

Offerto da Wine Art …

All’Esquilino, rione del centro storico a Roma, c’è l’Istituto tecnico industriale statale Galileo Galilei, tra le più antiche scuole superiori di formazione tecnico-industriale della Capitale e d’Italia: qui, per es, Marcello Mastroianni si diplomò perito edile nel 1943, il cantante Lucio Battisti perito elettrico nel 1962…. L’edificio, da anni, ospita anche le associazioni Apollo 11 e Zalab.

L’associazione Apollo 11, da quasi quindici anni si batte per la diffusione del documentario italiano ed è diventata la “Casa del documentario”, proponendo settimanalmente proiezioni ed incontri con gli autori, oltre che alla promozione di film d’essai internazionali, proiettati rigorosamente in lingua originale con sottotitoli, o a serate dedicate ad eventi musicali e/o alla scrittura: insomma, un centro aggregatore di istanze socio-culturali….

ZaLab è un’associazione per la produzione, distribuzione e promozione di documentari sociali e progetti culturali. È un collettivo di filmakers e operatori sociali.

Tra le altre cose, organizza laboratori di video partecipativo rivolti a chi vive al margine e normalmente non si esprime con il video, ma che grazie al percorso laboratoriale può diventare autore di racconti inediti sulla realtà.