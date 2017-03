Roma, 9 marzo: a Libri a Mollo, un libro, un viaggio in Sicilia e PIF

Stasera, giovedì 9 marzo alle ore 18.30, presso Libri & Bar Pallotta (piazza ponte milvio 22), nell’ambito di Libri a Mollo, Gaetano Savatteri presenta il suo ultimo libro "Non c’è più la Sicilia di una volta", Editori Laterza. Testimonial della serata il regista e conduttore televisivo PIF e i giornalisti-scrittori Pierluigi Battista, Pietrangelo Buttafuoco e Carmelo Sardo.

Un libro che racconta la Sicilia vera, non la Sicilia immaginaria, costruita e ricostruita dai libri, dai film, dalla fotografia in bianco e nero. Oggi c’è una Sicilia diversa. Basta solo raccontarla. Sarà una #Skitikkiata come si deve... arancini cannoli e vino per tutti!!!

Evento in collaborazione con Editori Laterza e Alferj e Prestia - Agenzia Letteraria