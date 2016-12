Roma, 9 ottobre: Giochi ai Musei Civici - F@MU2016.GIORNATA FAMIGLIE AL MUSEO

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016

MUSEI.. IN FAMIGLIA

I MUSEI CIVICI DI ROMA ADERISCONO A

F@MU 2016 - “GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO 2016” CON UNA RICCA OFFERTA DI GIOCHI E GARE

Cruciverba, caccia al tesoro, indovinelli e molto altro ancora per un giorno in cui godere la visita al museo in modo speciale: giocando e imparando con tutta la famiglia.

Si rinnova anche quest’anno, domenica 9 ottobre, l’appuntamento con la F@mu2016, la GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO”, ideata dal portale KIDS ART TOURISM, a cui partecipano diversi comuni e circuiti museali del Paese.

Anche il Sistema Musei Civici di Roma aderisce all’iniziativa e apre le porte alla famiglie di romani e turisti: un’opportunità imperdibile per scoprire, o riscoprire, insieme i capolavori e le storie del patrimonio capitolino, in una dimensione di divertimento e confronto.

L’evento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Tra dipinti, sculture e testimonianze d’arte, bambini e adulti potranno trovare il loro gioco in un museo che diventerà una palestra per allenare la mente e per vivere emozioni, in un continuo passaggio tra passato e presente, fantasia e ricerca. In programma tante gare e competizioni, e talvolta anche vincitori e premiati, tra il pubblico e… tra le opere.

Oltre alla possibilità di partecipare alle attività, grandi e piccini avranno anche l’occasione di condividere in autonomia la visita al museo.

Tutte le attività sono gratuite, con pagamento ove previsto del biglietto d’ingresso secondo tariffazione vigente (per alcune è obbligatoria la prenotazione).

Aderiscono alla F@Mu 2016: Musei Capitolini, Musei Capitolini Centrale Montemartini, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo delle Mura, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo Napoleonico, Museo Carlo Bilotti, Museo Pietro Canonica, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino dei Principi e Casino Nobile, Museo della Scuola Romana), MACRO, Museo Civico di Zoologia, Museo di Casal De Pazzi

INFO E PRENOTAZIONI 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00)

www.museiincomuneroma.it

www.sovraintendenzaroma.it

www.famigliealmuseo.it