ROMA- A Casina di Raffaello si attende il Natale con i nuovi laboratori e la speciale raccolta solidale di giocattoli “Questo gioco te lo regalo io!”

Fino al 22 dicembre prosegue a Casina di Raffaello il servizio di doposcuola dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni compiuti, con nuovi laboratori creativi ispirati proprio al Natale e con un’attenzione particolare al tema della solidarietà.

Nello spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, ogni martedì e giovedì pomeriggio i bambini potranno giocare e allo stesso tempo imparare divertendosi, creando con le proprie mani decorazioni natalizie, letterine e biglietti d’auguri.

Inoltre, in vista del 20 dicembre in cui si celebra ogni anno la Giornata Internazionale della Solidarietà umana istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005, Casina di Raffaello organizza l’evento benefico “Questo gioco te lo regalo io!” una speciale raccolta di giocattoli da donare a chi ne ha bisogno per il tramite istituzionale dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale. I giocattoli, nuovi o usati in buone condizioni, possono essere consegnati presso Casina di Raffaello dall’ 1 al 17 dicembre ogni martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30. Verranno raccolti, previa attenta selezione, solo giocattoli di plastica con pochi pezzi e prima della loro distribuzione verranno sanificati con prodotti idonei. L’iniziativa solidale prevede anche che durante i laboratori di martedì 15 e giovedì 17 dicembre, ogni bambino realizzi due giocattoli artigianali, uno per sé e uno da donare.

Tutte le attività laboratoriali sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l’ingresso e per l’uscita, il "triage" di accoglienza e il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini dai 6 anni in su.

Il costo di ciascun laboratorio è di € 7 a bambino. E’ possibile iscriversi a entrambe le attività previste nella giornata al costo di € 14. Prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I dettagli sul programma, gli orari, le fasce d’età dei destinatari e la capienza massima per ogni attività sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Prenotazione obbligatoria al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19)

fino ad esaurimento dei posti disponibili

Chiusa: martedì 8 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio

www.casinadiraffaello.it

