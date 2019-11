Dal 5 al 7 Novembre 2019, al Teatro Arciliuto in Roma va in scena lo spettacolo "Lasciando un Segno: Le ali" Judy, Evita, Ingrid, Marlene, Nina, Maya e la Creatura Angelica... , di e con Natalia Simonova, e con il M° Luca Ruggero Jacovella al pianoforte.

Regia di Natalia Simonova e Felice Maria Corticchia

Lasciando un segno: Le Ali. Storie di vita e di morte. Judy, Evita, Ingrid, Marlene, Nina, Maya e la Creatura Angelica... Storie di grandi donne, di origini e culture diverse. Donne che si raccontano, spogliandosi in una sorta di liberazione, dei ruoli che hanno incarnato durante la loro vita, frammenti di un tutto, lasciando un segno... Attraverso una performance recitativa e musicale, l’attrice fa rivivere in scena la personalità di ognuna di loro, esaltandone i pensieri sulla vita vissuta, svelando i loro segreti e anche delle fragilità e le paure mai pronunciate, invitando l’uditorio - con leggerezza ma in modo coinvolgente - ad un’analisi introspettiva, suscitando emozioni... come un arcobaleno dopo la tempesta. È il teatro di un’attrice, dove le improvvisazioni e le melodie interpretate dal Maestro Luca Ruggero Jacovella durante lo spettacolo aggiungono delle sfumature evidenziando ulteriormente gli straordinari frammenti di vita delle protagoniste. La rappresentazione "Lasciando un segno: Le Ali.", ideata, diretta e interpretata da Natalia Simonova con l’aiuto regia di Felice Corticchia vuole essere un ritorno all’essenza, all’anima e al tempo stesso un monito nel ricordarci di svolgere al meglio sempre e comunque il nostro compito, sbagliando, soffrendo, ribellandoci e ridendo con la volontà di lasciare un segno, di cercare di apprendere un volo, sempre più alto, a volte cadendo ma non smettendo mai di tentare, perché ognuno di noi lascia una testimonianza unica, irripetibile, personale, ma anche universale, perché umana. Per salutare la vita occorre averla vissuta...

Ingressi e Contatti Evento

– ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo nel Salotto Musicale

(Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione

– ore 21,30 Concerto nella Sala Teatro

Ingresso Intero Euro 15,00 – Ridotto Euro 12,00 (il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatro)

