Roma: al via le iscrizioni ai corsi estivi 2018 della Scuola delle Arti al Politecnico

Al via le iscrizioni ai corsi estivi per bambini, ragazzi e adulti, per la mattina o pomeriggio, fino al 20 Luglio - della Scuola delle Arti al Politecnico di Roma nella sede di via G.B.Tiepolo, 13 A, a due passi da Piazzale Flaminio.

Il corso di Ceramica e Tornio e il Laboratorio Corale si aggiungono ai già collaudati corsi di Scultura, Pittura e Disegno, Pianoforte, Chitarra, Violino e Canto. Sono anche in programma numerosi incontri culturali, workshop, e laboratori tematici.

Ogni corso di arti visive sarà composto da gruppi di lavoro con un numero massimo di 6 allievi, mentre i corsi di strumento musicale saranno individuali. Per ogni corso (tranne per quello di Ceramica e Tornio) è prevista una lezione di prova gratuita e le iscrizioni sono sempre aperte. E’ possibile prenotare la lezione di prova gratuita in orario da concordare al momento della prenotazione. Le iscrizioni ai corsi prevedono sconti e agevolazioni, tra cui la possibilità di utilizzare la saletta insonorizzata per prove musicali.

"Caratteristica principale e fondamentale della Scuola delle Arti - sottolinea la direzione artistica - è disporre, come Associazione Culturale, di un corpo docenti formato da artisti professionisti che, oltre a insegnare la tecnica, introducono una nuova concezione didattica, rendendo l’allievo libero di realizzare una personale ricerca sull’Arte".

Per info e prenotazioni

www.piccolascuoladellearti.com _piccolascuoladellearti@gmail.com

cell. 393 8866278

Facebook piccola scuola delle arti