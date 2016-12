Stasera, lunedì 28 novembre, all’Apollo Undici di Roma, alle ore 20.00, Andrea Segre presenta "Io sono Li", modera Marianna Cappi, primo appuntamento della rassegna "Buona la prima": con un biglietto se ne regalano 2 ai bambini della scuola Di Donato per i matinée che organizza per loro l’Apollo 11.

Il secondo film, lunedì 5 dicembre, sarà “La ragazza del lago, debutto di Andrea Molaioli: il regista presenterà il suo film alle ore 20.00, modera Federico Gironi.

Altri appuntamenti seguiranno, sempre di lunedì. Prima di ogni proiezione, alle 19.30, un artista racconterà il proprio progetto d’arte, esibendo la propria creazione montata in sala insieme agli allievi del corso d’arte della Scuola Di Donato, tenuto dal professor Michele Marinaccio: i primi due artisti che anticiperanno i film di Segre e Molaioli, saranno rispettivamente Aurelio Bulzatti, lunedì 28, ed Elisabetta Pizzichetti, il 5 dicembre.

La rassegna nasce nell’ottica di valorizzare la collaborazione tra soggetti attivi nel Rione Esquilino, promuovendo percorsi didattici, culturali, ricreativi e sociali volti alla valorizzazione del bene comune e all’incontro tra persone e culture.

L’associazione genitori scuola di Donato è nata nel 2013, da un gruppo di genitori che, stimolati dall’allora preside Bruno Cacco, si sono fatti carico di ripristinare dei vecchi seminterrati della scuola, da anni in disuso e sommersi dalle immondizie. Oggi l’Associazione Genitori, gestisce questi spazi in orario extra-scolastico, insieme ai cortili e alla palestra della scuola Di Donato, ospitando numerose attività sportive, ricreative, culturali, e numerosi servizi per grandi e piccini. Dal dicembre 2004, l’Associazione è anche capofila del Polo Intermundia che ha sede negli stessi spazi.

L’associazione Apollo 11 nel 2001, con l’intento di salvare dalla trasformazione in sala Bingo il glorioso cinema Apollo, unico cinema sopravvissuto nel Rione ed esempio romano di arte Liberty, dopo aver realizzato numerose iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica, l’associazione riuscì a convincere il Comune a comprare lo stabile che però da allora è rimasto inattivo. In attesa che sia ristrutturato, l’associazione Apollo 11 ha risistemato a proprie spese degli scantinati dell’Itis Galilei, inutilizzati da anni dopo incendi e abbandoni, creando una sorta di “ piccolo Apollo” dove da quindici anni realizza ininterrottamente le proprie attività socio-culturali, di cinema, musica e letteratura, che si ripetono tutti i giorni della settimana insieme a laboratori audiovisivi, raccogliendo migliaia d’iscritti e diventando un punto di riferimento in Italia per la salvaguardia del cinema indipendente, soprattutto documentario.