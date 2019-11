Roma, arriva Antonio Cornacchione al Teatro de’ Servi con la tragicommedia più contemporanea che mai

L’ho fatto per il mio Paese

di Francesco Freyrie, Andrea Zalone e Antonio Cornacchione

Regia Daniele Sala

Con Antonio Cornacchione ed Ippolita Baldini

“L’ho fatto per il mio Paese”: solitudini a confronto. Al Teatro de’ Servi di Roma la spassosa coppia Cornacchione / Baldini con garbo e tanto divertimento, trasforma la disperazione in motivazione.

Un Antonio Cornacchione perfetto nei panni di un Don Chisciotte squattrinato accompagnato dalla spumeggiante Ippolita Baldini, portano in scena al Teatro de’ Servi di Roma dal 29 novembre al 15 dicembre una fotografia dei nostri giorni incerti. Dalla penna pungente degli autori di Maurizio Crozza e dello stesso Cornacchione, un rapimento che si fa convivenza forzata, accorcia le distanze, smonta i ruoli e ribalta il finale in nome di una comune solitudine. In fondo, non siamo tutti abbandonati a noi stessi?

Quella che va in scena è una tragicommedia appassionata, forte e decisamente contemporanea. Un esodato, assai maldestro e divertente nel suo ultimo, disperato tentativo di reagire e agire contro un destino grigio e ingiusto, ci porta a riflettere su politica e lavoro. Ma soprattutto sulla disperazione e la solitudine di chi ha la sfortuna di trovarsi dalla parte sbagliata di una forbice sociale sempre più aperta e tagliente. Lo scontro tra due ceti si trasforma inevitabilmente in un confronto tra due mondi distanti, o forse no. Perché la solitudine non ha classe e, indipendentemente dai mezzi, il fine a volte può essere lo stesso…

di Francesco Freyrie, Andrea Zalone e Antonio Cornacchione, diretto da Daniele Sala. Con Antonio Cornacchione (Benny) e Ippolita Baldini (la ministra). Produzione La Bilancia.

Immaginate da una parte un donchisciotte senza soldi, sempre comicamente in lotta con la vita, con la disdetta dell’affitto in una tasca e la lettera di licenziamento nell’altra, così disilluso da decidere di compiere un gesto folle e disperato: rapire la Ministra e nasconderla in cantina. Lo fa per sé, per la sua pensione... ma soprattutto lo fa per il suo Paese. Dall’altra parte la Ministra, stimata docente universitaria, sposata con un finanziere ricchissimo, che vive secondo valori solidi e tradizionali. È entrata in politica solo per fare un favore al Paese… ma un po’ anche a se stessa.

