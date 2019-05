Roma Bar Show, 23 e 24 settembre: il beverage al suo top in Italia

Si tiene a Roma, lunedì 23 e martedì 24 settembre 2019, presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR (Piazza John Kennedy, 1), dalle ore 12:00 alle ore 21:00, la prima edizione di Roma Bar Show, evento internazionale dedicato interamente al mondo del beverage. Masterclass, talk e conferenze, eventi collaterali e un fuori salone dedicati al trade e al pubblico, gli stand delle principali aziende e di quelle più indipendenti del settore, il food pairing e lo street food, il caffè, ma soprattutto liquori, vini, spiriti, birra, distillati e i migliori barman e i loro cocktail, per un evento che coinvolgerà l’intera città di Roma. Professionisti del settore e ospiti internazionali interverranno per condividere le proprie esperienze e conoscenze su trend e novità del settore. Il programma completo e la prevendita dei biglietti al link ufficiale www.romabarshow.com

Nella sua prima edizione Roma Bar Show celebrerà il Centenario del Negroni, declinato nelle interpretazioni di rappresentativi bartender italiani. Tra le aree tematiche, il Mexico Village, che racconterà, con l’agave, il sotol, il rum e gli sciroppi, le tradizioni legate a questa terra, grazie a un cocktail bar in stile messicano con guests bartender di diverse realtà del panorama internazionale, la Gin Area, grazie alla collaborazione con IlGin.it, che convoglierà le aziende del settore gin italiane e straniere e le craft distilleries e la suggestiva Terrazza del Palazzo dei Congressi con il suo splendido belvedere che abbraccia l’intera città di Roma che celebrerà l’”aperitivo italiano” con una serie di eventi.

Tra le iniziative in programma, la finale italiana di “The Vero Bartender”, cocktail competition targata Montenegro che si svolgerà martedì 24 settembre, ma anche l’arrivo di “La Classica 2019” evento ciclistico promosso da Martini Racing, che quest’anno vedrà la sua conclusione proprio Roma Bar Show e che vedrà coinvolti ciclisti bartender provenienti da tutto il mondo.

Numerosi e variegati i seminari, a entrata gratuita, con 8 key speakers internazionali che si alterneranno sul main stage dell’Auditorium Capitalis da 800 posti a sedere per trattare il tema della miscelazione secondo le proprie esperienze. Tra questi, “Cocktail Trends and Innovation”, con Simone Caporale e Marian Beke promossa da Grappa Nonino, ma anche il rum, raccontato grazie a Velier Spa in “Sugar Cane”, con due mostri sacri della canna da zucchero come Ian Burrell e Luca Gargano. Lo stile di vita sano nel mondo dell’hospitality sarà quindi raccontato, grazie a Martini, in “Wellbeing and Moderation”, con Camille Vidal de La Maison Wellness e Roberta Mariani, Global Brand Ambassador Martini. Altri seminari in attesa di definizione come le tante masterclass per parlare di prodotti, tradizioni e curiosità legata ai brand presenti a Roma Bar Show.

“Il progetto Roma Bar Show – spiegano gli organizzatori - nasce dall’esigenza del trade, delle aziende e degli addetti ai lavori, di ritrovarsi e confrontarsi in un evento italiano di profilo internazionale con lo scopo di elevare le attività della spirit industry e della mixology in Italia. La manifestazione, fin da questa prima edizione, ha l’obiettivo di divenire la fiera leader in Italia dedicata al mondo del bar, del beverage e dell’accoglienza”.

La due giorni è realizzata con l’organizzazione di RIBS S.r.l. e di Andrea Fofi, Fabio Bacchi, Leonardo Leuci e il The Jerry Thomas Project e Giuseppe Gallo, la partnership di Acqua San Pellegrino, che garantirà, ai visitatori, acqua per tutta la manifestazione e di Ghiaccio Facile, che fornirà gli spazi espositivi e i bar all’interno del Roma Bar Show con ghiaccio di alta qualità. Un’APP, “Tu Drink”, integrata per il Roma Bar Show consentirà ai visitatori di orientarsi tra spazi espositivi, eventi e attività fuori salone.

Per maggiori informazioni

info@romabarshow.com

www.romabarshow.com

www.instagram.com/romabarshow

www.facebook.com/romabarshow/

Ufficio Stampa

Carlo Dutto

carlodutto@hotmail.it

cell. +39 348 0646089