Giunto alla ventesima edizione il concorso nazionale per fotografi di scena CliCiak porta in mostra da venerdì 9 febbraio al 7 marzo alla Casa del Cinema i migliori scatti realizzati sui set dei film delle ultime tre stagioni cinematografiche (2014-15, 2015-16, 2016-17). Al concorso, curato da Antonio Maraldi e organizzato dal Centro Cinema Città di Cesena in collaborazione con la Cineteca di Bologna, hanno partecipato 53 fotografi con 1.995 foto complessive, a documentazione di 86 film, serie tv e cortometraggi.

Nel percorso della mostra allestita presso la sala Tormenti della Casa del Cinema si potrà ammirare una vasta selezione di foto partecipanti oltre, ovviamente, a tutti gli scatti ritenuti meritevoli di riconoscimento da parte della giuria di esperti composta dai critici Cesare Biarese e Paolo Mereghetti, dagli studiosi Claudio Marra e Michele Smargiassi, e dai fotografi Franco Bellomo e Marco Onofri.

Il premio come miglior foto è stato assegnato allo scatto realizzato da Philippe Antonello sul set di Ben Hur di Timur Bekmambetov. Il premio per la miglior serie fotografica se lo è aggiudicato Francesca Casciarri per le foto di La fuga di Stefano Calvagna mentre il premio per la miglior serie tv è andato a Gianni Fiorito per il lavoro su The Young Pope di Paolo Sorrentino. Il premio speciale “Giuseppe e Alda Palmas”, per un fotografo presente per la prima volta al concorso, è stato assegnato a Melissa Cecchini (per le foto di In a Lonely Place di Davide Montecchi), mentre il premio speciale “Ciak ritratto d’attore”, attribuito dalla redazione del magazine “Ciak” diretto da Piera Detassis, è stato vinto da Maila Iacovelli e Fabio Zayed, per una foto in bianco e nero di Moglie e marito di Simone Godano, e per il colore da Anna Camerlingo, per una foto de I peggiori di Vincenzo Alfieri. Quest’anno la redazione ha deciso di indicare un “Premio Ciak Speciale” a Gianni Fiorito per una foto di The Young Pope. Segnalazioni sono andate anche ai fotografi Federico Vagliati (Monte di Amir Naderi), Federica Scarponi (Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio) ed Emanuela Scarpa (serie tv Gomorra 2).

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

INGRESSO GRATUITO