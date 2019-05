IL FUTURO IRROMPE A CINECITTA’ WORLD CON L’ARRIVO DEL PRIMO CINEMA VOLANTE 3.0.

OPERA IMPONENTE UNICA IN ITALIA E DEDICATA AL SOGNO DEL VOLO DI LEONARDO DA VINCI

18 MAGGIO ORE 10.30 VOLARIUM OPENING PARTY

ROMA - CASTEL ROMANO

Il fascino del volo è sempre stato uno tra i sogni più ambiziosi dell’umanità al quale anche Leonardo Da Vinci dedicò gran parte della sua vita. Vedere il mondo attraverso i suoi occhi da oggi sarà possibile grazie ad una prestigiosa sinergia, composta da un pool di imprese italiane, tedesche e americane, che ha ispirato l’attesissima opera pronta a rivoluzionare il concetto tradizionale di cinema. Arriva finalmente in Italia “Il Cinema Volante - Volarium”, legato allo spirito ingegneristico di Da Vinci, appunto profondamente conquistato dai segreti del volo, che cercava di carpire studiando la conformazione delle ali degli uccelli parallelamente alla logica delle correnti d’aria. Gli spunti offerti dalla natura gli permisero di teorizzare i principi di aerodinamica e consegnarci una serie di strumenti realizzabili con la giusta meccanica, tra i quali il paracadute. Al parco tematico Cinecittà World un perfetto connubio tra cinema e tecnologia ha permesso la realizzazione di un imponente flying theatre ricco di effetti speciali, primo in Italia e secondo in Europa, che condurrà i visitatori, sospesi ad oltre 10 metri di altezza, sulle opere di Leonardo e sulla Firenze del ‘500”. La più innovativa attrazione esistente in Italia farà vivere emozioni mai provate scivolando nel passato attraverso le innovazioni tecnologiche che stanno avanzando sempre più velocemente e basate sull’Intelligenza Artificiale, in un viaggio tra gli effetti speciali del cinema: D.I.O., il Digital Intelligence Officer. La prima spedizione a bordo dell’imponente capolavoro vedrà la partecipazione di chi del volo ha fatto una ragione di vita e saranno proprio gli atleti della Società Sportiva Lazio Paracadutismo ad arrivare dal cielo per dare il benvenuto ai numerosi ospiti presenti attraverso esibizioni mozzafiato.

Info opera

Il viaggio degli ospiti comincia a terra, all’interno di un mega supercomputer. Siamo al cospetto dell’Intelligenza Artificiale più avanzata che ci guida tra i segreti degli effetti speciali del cinema: è D.I.O., il Digital Intelligence Officer. Un ascensore futuristico ci solleva fino al livello del cinema, una piattaforma elettro-idraulica che svetta nel grande teatro. Di fronte a noi l’immenso schermo concavo da 25 metri con proiezioni in 4K che ci avvolge e immerge letteralmente nella scena. Da qui la sensazione di volare, grazie ai 6 assi di movimento (DOF) e ai ricchi effetti speciali (aria, acqua, odori…).

Al cinema lo spettatore è fermo in poltrona, mentre la scena intorno a lui si muove. Con Volarium si supera questa sensazione, perché lo spettatore vola e si muove seguendo esattamente il punto di vista della telecamera (POV).