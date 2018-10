Roma, dal 12 ottobre: torna Mix! Incontriamoci al Museo per un’ultima serie di appuntamenti alla scoperta dei segreti del Campidoglio

Torna Mix! Incontriamoci al Museo per un’ultima serie di appuntamenti alla scoperta dei segreti del Campidoglio

Dal 12 ottobre visite guidate sul colle e un ciclo di conferenze a tema curate dalla Sovrintendenza Capitolina

Roma, 10 ottobre 2018 - Si conclude il lungo viaggio di Mix! Incontriamoci al museo con un ultimo importante ciclo di appuntamenti. Dal 12 ottobre prende il via Musei Capitolini. Il Campidoglio da riscoprire, il settimo e ultimo percorso del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e di aggregazione promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Mix! Incontriamoci al Museo è stato finanziato dalla Regione Lazio con la legge n. 26 del 23 ottobre 2009, avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dei sistemi di servizi culturali ed è ospitato dal Sistema Musei Civici dal 21 ottobre 2017 all’ottobre del 2018.

Saranno 6 gli appuntamenti di questo nuovo percorso che racconterà la storia del colle capitolino dai primi insediamenti dell’età del Bronzo fino al secolo XIX con l’avvento dei Prussiani prima e le vicende successive alla prima guerra mondiale.

Conferenze e itinerari guidati a cui sarà possibile partecipare (previa prenotazione allo 060608) pagando il biglietto d’ingresso al museo. L’accesso sarà invece completamente gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che, al costo di 5 euro, permette a chi vive o studia a Roma l’ingresso illimitato per 12 mesi nel Sistema dei Musei Civici. Per info www.museiincomuneroma.it

Giovedì 12 ottobre ore 17.00 il primo appuntamento con la conferenza dal titolo L’Acropoli della città e la Casa degli Dei, seguita il 13 ottobre da itinerari guidati all’interno ai Musei Capitolini, tra vicende storiche e documenti archeologici per svelare alcuni misteri del tempio di Giove.

Si racconteranno le origini dell’antico Capitolium, la destinazione dell’area ad Acropoli da parte del Re Tarquinio Prisco intorno alla metà del VI sec. a.C. con l’inizio di una serie di lavori che portarono, in seguito, sotto il regno di Tarquinio il Superbo, alla costruzione di un Tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva, che visse ininterrottamente fino al termine dell’età romana quale personificazione stessa della sacra grandezza di Roma.

La successiva conferenza, Dall’età repubblicana al medioevo: 2000 anni di vita tra nuovi edifici e riutilizzo dell’antico, si svolgerà il 19 ottobre alle 17.00 e sarà seguita, il 20 ottobre, da itinerari guidati che dal Tabularium condurranno a visitare i resti del Tempio di Veiove e gli interventi che trasformarono nel medioevo l’Archivio dello Stato Romano nel Palazzo Senatorio.

Si partirà dall’età repubblicana, durante la quale si conferma la funzione civile e sacra del Campidoglio; le abitazioni private vanno infatti scomparendo per fare posto a templi e piazze pubbliche e in età imperiale si svuoterà del suo carattere politico. Teatro di numerosi incendi e di conflitti, il Colle si è sempre rinnovato nutrendosi della linfa scaturita dalla sua stessa immagine: i monumenti più significativi vanno trasformandosi, come nel caso del Tabularium, che da archivio di leggi dello Stato divenne dal 1143 sede del nascente Comune di Roma. Meno glorioso fu il destino del Tempio di Giove: le possenti fondazioni del monumento vennero riutilizzate e restaurate in età medioevale. Degna di nota è la sorte che spettò al cosiddetto Muro Romano che dal XIII sec. divenne un avamposto difensivo dei Conservatori, utilizzato per controllare gli accessi a sud-ovest del Colle.

Venerdì 26 ottobre la terza e ultima conferenza I Prussiani in Campidoglio e il nuovo ruolo di Roma Capitale: dalla visione mitica a cuore pulsante d’Italia, a cui seguiranno il 27 ottobre itinerari guidati dall’altura del Campidoglio e lungo le sue pendici alla ricerca di monumenti e testimonianze di età moderna ormai dimenticate.

L’inizio del XIX secolo è un momento decisivo per la storia urbanistica del Campidoglio, che coincide con l’arrivo dei Prussiani; grazie all’apporto dell’Ambasciatore Karl Bunsen, essi entrano in possesso di tutte le proprietà presenti sul Capitolium, realizzando inoltre nuovi edifici come la sede dell’Istituto Archeologico Germanico. Con l’avvento di Roma Capitale e la cacciata dei tedeschi alla fine della I Guerra Mondiale, il Campidoglio assunse una nuova valenza simbolica a favore della Nazione intera. Si pensò infatti di stabilire sul Colle la sede del Parlamento: si avviarono lavori per scoprire le vestigia del Tempio di Giove e si progettò la realizzazione di un monumento a Dante Alighieri. E i fervori nazionalisti non si placarono con l’avvento del Fascismo, quando il Colle subì le demolizioni dei caseggiati che lo circondavano per far riemergere l’Immobile Saxum virgiliano, vanto dell’antica Acropoli della Città.

Musei Capitolini. Il Campidoglio da riscoprire è l’ultimo di 7 percorsi tematici che si sono succeduti da ottobre 2017 a oggi: Incontri sull’animazione e il fumetto a cura di Luca Raffaelli (ottobre e novembre 2017), Incontro con gli scrittori a cura di Lorenzo Pavolini (novembre e dicembre 2017), Mapping the town. SEI performance nei musei di Roma in collaborazione con Orlando Edizioni e a cura di Claudio Libero Pisano (novembre e dicembre 2017), Mix! Progetto di educazione al patrimonio in chiave interculturale (novembre e dicembre 2017), Mix! Dei dall’Egitto a Roma (ottobre 2017 – novembre 2018), Oggi parliamo di… (marzo – maggio 2018) e Il Campidoglio da riscoprire (ottobre 2018).

PROGRAMMA

“MUSEI CAPITOLINI. IL CAMPIDOGLIO DA RISCOPRIRE”

CONFERENZE

12 ottobre 2018 | Musei Capitolini. Palazzo dei Conservatori – Sala Polifunzionale

ORE 17.00 – L’Acropoli della città e la Casa degli Dei. Relatori: Alberto Danti, Daniela Franco (stagista, “Sapienza – Università di Roma”)

19 ottobre 2018 | Musei Capitolini. Palazzo dei Conservatori – Sala Polifunzionale

ORE 17.00 – Dall’età repubblicana al medioevo: 2000 anni di vita tra nuovi edifici e riutilizzo dell’antico. Relatori: Pamela Manzo, Roberta Tanganelli

26 ottobre 2018 | Musei Capitolini. Palazzo dei Conservatori – Sala Polifunzionale

ORE 17.00 – I Prussiani in Campidoglio e il nuovo ruolo di Roma Capitale: dalla visione mitica a cuore pulsante d’Italia. Relatore: Alberto Danti

ITINERARI GUIDATI

13 ottobre 2018 | Piazza del Campidoglio, 1 (Appuntamento davanti alla Biglietteria). Max 25 partecipanti

ORE 10.00, 11.30, 16.00 – L’Acropoli della città e la Casa degli Dei. Vicende storiche e documenti archeologici per svelare alcuni misteri del Tempio di Giove in un percorso interno ai Musei Capitolini. A cura di Munus

20 ottobre 2018 | Piazza del Campidoglio, 1 (Appuntamento davanti alla Biglietteria). Max 25 partecipanti

ORE 10.00, 16.00 – Dall’età repubblicana al medioevo: 2000 anni di vita tra nuovi edifici e riutilizzo dell’antico. Un percorso che dal Tabularium conduce a visitare i resti del Tempio di Veiove e gli interventi che trasformarono nel medioevo l’Archivio dello Stato Romano nel Palazzo Senatorio. A cura di Munus

27 ottobre 2018 | Piazza del Campidoglio, 1 (Appuntamento davanti alla Biglietteria). Max 25 partecipanti

ORE 10.00, 16.00 – I Prussiani in Campidoglio e il nuovo ruolo di Roma Capitale: dalla visione mitica a cuore pulsante d’Italia. Un percorso che si snoda dall’altura del Campidoglio e lungo le sue pendici alla ricerca di monumenti e testimonianze di età moderna ormai dimenticate. A cura di Associazione Bell’Italia 88.

INFO

Mix! Incontriamoci al museo

Dal 12 al 27 ottobre 2018

Le conferenze e le visite sono gratuite con il pagamento del biglietto d’ingresso al museo

Ingresso gratuito per i possessori della MIC

Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino a esaurimento posti

