Roma, dal 15 al 19 gennaio in scena “Vai a Rubare a San Nicola!”, di e con Anna Piscopo

Dopo il successo di MANGIA!

Semifinalista al Premio Scenario 2019

Con il sostegno di Compagnia Licia Lanera

Debutta a Roma

dal 15 al 19 gennaio 2020

al Teatro Tordinona, in via degli Acquasparta 16 (vicino Piazza Navona)

VAI A RUBARE A SAN NICOLA!

Di e con Anna Piscopo

diretto e co-scritto da Lamberto Carrozzi Scene Panagiotis Samsarelos

Coreografie Inas Gjikas

Luci Ettore Bianco

Una fiaba moderna che scardina i ruoli di genere delle fiabe classiche, riscrivendo una leggenda appartenente alla tradizione popolare e religiosa della città di Bari: il furto delle ossa di San Nicola da Mira. Se nella storia originale a rubare le ossa del Santo fu una nave carica di marinai, in questa storia è una ragazza ribelle a riscattare le sorti di Bari e la sua stessa vita. Annetta va contro le leggi del suo tempo e preferisce rimanere zitella perché non riesce ad innamorarsi di nessuno degli uomini che suo padre vorrebbe farle sposare. Un giorno incontra Matteo, un losco marinaio che per lei ha tutto il fascino del maschio verace. Si fa mettere incinta nel tentativo di convincerlo a sposarla, ma lui la rifiuta. Disonorata agli occhi di tutta la città, fingendo di voler salvare il figlio che porta in grembo e che i genitori vorrebbero uccidere, fare a pezzetti e mettere sott’olio, si traveste da uomo e parte alla volta di Mira con l’intenzione di conquistare Matteo. È la storia del riscatto di una donna del Sud povera ed emarginata che, diventando protagonista ed eroina di una fiaba, ridà dignità al suo genere, al suo ceto sociale e alla sua lingua. Il testo è in un dialetto che sporca l’italiano e si snoda in un andamento musicale, ricco di assonanze e ripetizioni, ma sempre nell’ambito di una comunicazione molto concreta, a volte comica, l’unica di cui questo personaggio è capace. È un flusso sonoro che restituisce la capacità di ammaliare, di trascinare nelle spire del racconto, di vivere con passione e tenacia, che hanno solo certe donne del sud. L’impianto scenico restituirà la magia delle fiabe, in un gioco di luci e ombre. Si userà l’abito della Madonna Addolorata come immagine da trasformare, liberare e sdrammatizzare sul piano simbolico e scenico. Una città fatta di barchette di carta con tanto di pupazzi artigianali fatti con la canna di bambù fanno da scenografia, insieme ad una grande e antica tinozza: il mare.

VAI A RUBARE A SAN NICOLA! è una fiaba di gusto boccaccesco che fonde linguaggi di diversa provenienza: la sceneggiata all’italiana, la farsa e il cappa e spada del cinema di genere.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3272617974

Anna Piscopo: Nel 2014 frequenta l’Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”. Prosegue la sua ricerca come autrice e attrice nel “Laboratorio permanente sul metodo Stanislavskij-Strasberg” condotto Sergio Valastro e con il regista grotowskiano Luciano Colavero. Lavora come attrice in svariate produzioni teatrali e cinematografiche. Lavora come drammaturga per il Gruppo Mòtumus. Nel 2016 vince il Premio Rai Carlo

Bixio con la sceneggiatura di serie tv originale “Angry Kidz”. Con il one-girl-show “Mangia!” vince diversi premi. Nel 2019 fonda Terza Repubblica, video blog di satira politica e sociale.

Lamberto Carrozzi: dopo aver lavorato come attore nel teatro delle “cantine” romane, collaborando con Memè Perlini, Giancarlo Sepe, Valentino Orfeo e Carmelo Bene. Dagli anni ’80 si dedica alla regia, alternando tv e teatro. Come regista teatrale lavora principalmente all’estero, allestendo spettacoli in Tunisia, Capoverde e Portogallo. Partecipa all’inaugurazione del Mindelact il festival di Teatro Africano e al Fitei rassegna internazionale del Teatro Iberico. È in Italia dal 2018.