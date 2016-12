Roma, dal 15 al 20 novembre: Alessandro Bergonzoni in ’Nessi’, al Teatro Vittoria

In scena al Teatro Vittoria di Roma dal 15 al 20 novembre, ’NESSI’, di e con Alessandro Bergonzoni, per la regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi e la produzione Allibito Srl.

Il ritorno attesissimo di Alessandro Bergonzoni in Nessi, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, tessute e intrecciate per collegarsi con il resto del pianeta. O meglio dell’universo. Perché infatti è proprio questo il nucleo vivo e pulsante dello spettacolo dell’artista bolognese: la necessità assoluta e contemporanea di vivere collegati con altre vite, altri orizzonti, altre esperienze, non necessariamente e solamente umane che ci possono così permettere percorsi oltre l’io finito per espandersi verso un "noi" veramente universale.

Bergonzoni, per questo quattordicesimo spettacolo da lui scritto e interpretato e diretto in coppia con Riccardo Rodolfi, si trova quindi in un’assoluta solitudine drammaturgica, al centro di una cosmogonia comica circondato da una scenografia "prematura", da lui concepita, alle prese con un testo che a volte potrebbe anche essere, e questa è una vera e propria novità, una candida e poetica confessione esistenziale. Senza per questo rinunciare alla sua dirompente visione stereoscopica che è diventata, in questi anni, materia complessa, comicamente eccedente e intrecciata in maniera sempre più stretta tra creazione-osservazione-deduzione.

Ma sicuramente i "Nessi" bergonzoniani, e la loro conseguente messa in scena, ci mostreranno quel personalissimo disvelamento, di fatto la vera cifra stilistica di questo artista, che porta molte volte anche grazie ad una risata, dallo stupore alla rivelazione.

dal 15 al 20 novembre 2016 ( domenica ore 17.30 )

TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI

Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)

Biglietti:

intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita)

ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita)

Promozione gruppi: 1 biglietto omaggio ogni 10 spettatori paganti

Botteghino:

tel. 06 57 40 170 ; 06 57 40 598

lunedì (ore 16-19), martedì - sabato (ore 11- 20),

domenica (ore 11-13.30 e 16-18)

Vendita on-line e info:

www.teatrovittoria.it

Come arrivare:

Metro: Piramide ; Bus: 170, 781, 83, 3