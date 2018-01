Roma, dal 15 al 29 gennaio: rassegna su Sergio Martino e incontro con il regista

In occasione della recente pubblicazione dell’autobiografia di Sergio Martino, la Casa del Cinema di Roma ospiterà, ogni lunedì dal 15 al 29 gennaio, una rassegna curata dalla Cineteca Nazionale su alcuni film che hanno contrassegnato non solo la filmografia del regista ma anche gli usi e i costumi di una società italiana, quella degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, attraversata da un mutamento culturale e antropologico. Sergio Martino, più di altri cineasti, è riuscito, grazie a un eclettismo straordinario, a spaziare in ogni genere (il thriller, il poliziesco, la commedia, l’avventuroso, il western, l’erotico, il documentario…), per soddisfare platee che chiedevano di sognare, di scappare dalla dura realtà, per immergersi nelle bellezze impossibili di Edwige Fenech, Barbara Bouchet, o essere terrorizzati dal serial killer di turno, o ridere a crepapelle di fronte alla maestria di comici come Lino Banfi. E come testimonia la bellissima autobiografia, Sergio Martino ha conservato coerentemente un understatement e un’ironia di tipo anglosassone. Ne è un esempio lampante una sua dichiarazione presente nell’omonimo volume: «Questa è la storia del lavoro di un “regista trash emerito”, come mi diverte considerarmi ora, cercando di bilanciare gli insulti dei critici all’uscita dei miei film, negli anni Settanta e Ottanta, e gli osanna delle nuove generazioni che hanno potuto apprezzare in dvd i miei film e rivalutarli, il tutto grazie alla stima di Quentin Tarantino, Eli Roth, Jaume Balaguerò e altri autori e critici stranieri, bontà loro».

La prima parte della rassegna si concluderà lunedì 29 gennaio, giorno in cui verrà presentata l’autobiografia del regista Mille peccati… nessuna virtù? durante un incontro che vedrà la presenza dello stesso Sergio Martino e la presentazione di Steve Della Casa.

CASA DEL CINEMA

Largo Marcello Mastroianni, 1

tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

Proiezioni con ACCESSO LIBERO fino a esaurimento dei posti disponibili