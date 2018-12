Roma, dal 23 dicembre al 6 gennaio: Animazioni d’Autore a Cinecittà

Dal 23 dicembre al 6 gennaio gli Studi di Via Tuscolana a Roma ospitano la rassegna dedicata al cinema animato di ieri e di oggi. In cartellone dodici pellicole internazionali e una serie di laboratori per far scoprire ai ragazzi il linguaggio dei cartoon

Dopo il successo dello scorso anno, torna Animazioni d’autore la speciale rassegna sul film di animazione per ragazzi promossa da Istituto Luce Cinecittà. A partire dal 23 dicembre e fino al 6 gennaio, dodici giornate, tante quante quelle che legano tradizionalmente il Natale all’Epifania, saranno scandite da proiezioni aperte a tutto il pubblico in visita a Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente che permette di visitare i mitici studi di Via Tuscolana. Oltre alle pellicole, proiettate ogni giorno alle ore 15.00 nella suggestiva Sala Fellini, Animazioni d’Autore prevede una serie di laboratori, anche questi quotidiani, che daranno la possibilità ai più piccoli di sperimentare e conoscere il linguaggio e le tecniche del cartone animato.

L’edizione del 2018-2019 è dedicata a un ideale viaggio intorno al mondo grazie a una selezione di pellicole internazionali: un percorso tra immagini, disegni animati, stop motion che dalla Spagna al Brasile, passando per Francia, Giappone, Italia e Gran Bretagna, arrivano a Cinecittà rivelando al pubblico capolavori dell’animazione diversi tra loro per tematiche, soggetti, e modalità di espressione e realizzazione. L’ingresso alle proiezioni e ai laboratori di Animazioni d’autore è gratuito e incluso nel costo del biglietto per la visita di Cinecittà si Mostra.

A inaugurare Animazioni d’autore è The Nightmare Before Christmas, capolavoro in stop motion ideato da Tim Burton che ha reso celebre nel mondo un Natale diverso, quello vissuto da Jack Skeletron nel paese di Halloween. Il film, noto in Italia anche per l’interpretazione di Renato Zero qui doppiatore d’eccezione, festeggia quest’anno i 25 anni dall’uscita.

Tra le dodici pellicole in cartellone anche un’esclusiva anteprima per il pubblico di Cinecittà si Mostra I racconti di Parvana - The Breadwinner, il film d’animazione acclamato al Festival Internazionale del Film di Toronto e vincitore dell’ultimo Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, prodotto da Angelina Jolie. Basato sul romanzo "Sotto il burqa" di Deborah Ellis, e ancora inedito in Italia, il film racconta la coraggiosa storia di Parvana, 11 anni, che cresce nell’Afghanistan del 2001 e quando il padre viene ingiustamente arrestato, per aiutare la famiglia, si traveste da ragazzo per poter andare a lavorare.

La rassegna Animazioni d’autore è parte della proposta didattica che il Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra cura dal 2016 con appuntamenti mensili dedicati al cinema d’animazione di registi italiani e internazionali. La Sala Fellini ospita le proiezioni dei film cui poi fanno seguito i laboratori dedicati ai ragazzi in cui sperimentare linguaggi, tematiche e tecniche utilizzate nelle pellicole. I laboratori si tengono all’interno del Cinebimbicittà, lo spazio laboratoriale dove i più giovani possono esprimere la propria creatività. Animazioni d’autore è un progetto a cura di Barbara Goretti e Serena Giulia Della Porta, in collaborazione con “Senza titolo” Progetti aperti alla Cultura.

Un ringraziamento particolare a: Apple Corps Ltd., BIM, Sacher Film, Bruno Bozzetto Distribution, Cineteca di Bologna, e Universal Music Italia.

PROGRAMMA della RASSEGNA

Domenica 23 dicembre

ore 15.00

The Nightmare Before Christmas

regia di Henry Selick

Usa

Consigli di visione dai 6 anni

Mercoledì 26 dicembre

ore 15.00

Ernest e Celestine

regia di Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Belgio/Francia

Consigli di visione dai 4 anni

Giovedì 27 dicembre

Ore 15.00

Yellow Submarine

regia di George Dunning

Gran Bretagna/Usa

Consigli di visione dai 12 anni

Venerdì 28 dicembre

Persepolis

Ore 15.00

regia di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud

Iran/Francia

Consigli di visione dai 6 anni

Sabato 29 dicembre

Ore 15.00

Il bambino che scoprì il mondo

regia Alê Abreu

Brasile

Consigli di visione dai 6 anni

Domenica 30 dicembre

Ore 15.00

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento

regia di Hiromasa Yonebayashi

Giappone

Consigli di visione dai 4 anni

Lunedì 31 dicembre

Ore 15.00

Nat e il segreto di Eleonora

regia di Martin Rosen

Francia/Italia

Consigli di visione dai 6 anni

Mercoledì 2 gennaio 2019

Ore 15.00

Arrugas-Rughe

regia di Ignacio Ferreras

Spagna

Consigli di visione dagli 8 anni

Giovedì 3 gennaio

Ore 15.00

I racconti di Parvana - The Breadwinner

regia di Nora Twomey

Canada, Irlanda

Consigli di visione dai 10 anni

Venerdì 4 gennaio

Kirikù e la strega Karabà

Ore 15.00

regia di Michel Ocelot

Francia

Consigli di visione dai 5 anni

Sabato 5 gennaio

Ore 15.00

L’isola dei cani

regia di Wes Anderson

Usa

Consigli di visione dai 6 anni

Domenica 6 gennaio

Ore 15.00

Vip, mio fratello superuomo

regia di Bruno Bozzetto

Italia

Consigli di visione dai 5 anni

ANIMAZIONI D’AUTORE a CINECITTÀ SI MOSTRA

Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

Dal 23 dicembre al 6 gennaio – Sala Fellini e Cinebimbicittà

L’ingresso alle proiezioni e ai laboratori è gratuito e incluso nel costo del biglietto della mostra.

Mostra e visita guidata ai set:

Adulti 15,00 euro – Bambini (da 6 a 12 anni) 7,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis.

Biglietto Famiglia 40,00 euro (valido per 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni).

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria di Cinecittà si Mostra e su Ticketone.it