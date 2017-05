Roma, dal 7 maggio: CinemAccessibile rassegna per non udenti seconda edizione

Si inaugura domenica 7 maggio alla Casa del Cinema la seconda edizione di CinemAccessibile, rassegna di film italiani contemporanei sottotitolati per il pubblico sordo. La rassegna è stata ideata grazie al supporto di Istituto Luce – Cinecittà e in collaborazione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) e proseguirà per tutte le domeniche di maggio alle ore 11 in Sala Deluxe. In programma anche incontri con autori, attori e tecnici dei film.

Il primo appuntamento, alla presenza dello sceneggiatore Toni Trupia, è con 7 MINUTI di Michele Placido, grazie alla gentile concessione della produzione Goldenart Production, con Rai Cinema. Domenica 14 maggio, grazie alla generosità della Fandango, sarà invece la volta di SOLE CUORE AMORE di Daniele Vicari, in contemporanea con l’uscita in sala. Gli ultimi due film, messi a disposizione da Cinecittà – Istituto Luce con il sostegno di Rai Cinema ed il supporto delle case produttrici e distributrici sono: il film vincitore di 5 David di Donatello LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì il 21 maggio e la divertente commedia di Luca Miniero NON C’E’ PIÙ’ RELIGIONE il 28 maggio.

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution

