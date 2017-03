Roma, dal 9 al 17 marzo: al Teatro L’Aura in scena ’Che Humphrey Bogart sia con te!’

Dal 9 al 12 marzo al Teatro L’Aura di Roma (zona Viale Marconi), in scena ’CHE HUMPHREY BOGART SIA CON TE! OVVERO NULLA È PERDUTO’, liberamente ispirato a “Provaci ancora Sam” di Woody Allen. La piéce è di e con Valeria Bono, Silvio De Luca, Federica Garavaglia, Mauro Milone e Santigna Spena. L’aiuto regia affidata a Domenico Marretta e la regia di Federica Garavaglia.

Avete mai avuto un amico disperato e inconsolabile perché è stato lasciato? Avete provato a tirarlo su? Avete mai pianto davanti a Titanic? Vi siete mai sentiti dentro un film di Woody Allen? Non vi piacerebbe avere uno sceneggiatore che vi scriva quello che dovete dire nella vita?

Una neonata casa di produzione teatrale, due attrici, un’attrice-regista, due attori e un aiuto regia, tutti giovani, carini e spumeggianti, hanno avuto l’ardire di riscrivere uno dei testi più brillanti di Allen. Una commedia intelligente, in cui turbe amorose, conflitti personali, analisti in vacanza, aspirine, moment e darvon serviti con succo di mele, ci raccontano che, dopo la fine di un amore, per riuscire ad amare di nuovo sia necessario accettare sé stessi per come si é e non per come ci vorrebbe Humphrey Bogart. Non lasciatevi sfuggire quest’imperdibile occasione!

Info e prenotazioni:

06.83.77.71.48

nuovoteatrolaura@gmail.com

neonati281@gmail.com

www.teatrolaura.org