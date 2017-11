Dal 24 al 27 novembre 2017, presso il Teatro Arciliuto di Roma, sarà di scena la 4ª Edizione di “FestivalMente FM – Onde Cerebrali “The Art of Mixing”. Ideato da Tony Shargool e Giorgio Mazzerelli con Giovanni Samaritani, esperto anfitrione, il Festival quest’anno mira ad analizzare la famiglia e relative problematiche, oggi, nel ’Mondo Digitale’. Psicologi e Guru della Rete ci porteranno per mano in un excursus di 4 Pomeriggi-Serate attraverso una Società in rapido mutamento.

Protagonista della 4° Edizione di FestivalMente FM-Onde Cerebrali è il CINEMA, difatti è dedicato al Maestro Ettore Scola, partendo da uno dei suoi lavori più significativi “La Famiglia”, che si presta egregiamente a diventare ‘veicolo’ per investigare la psiche di diverse generazioni, fotografandone i tasselli del ‘sistema famiglia’ in cui – volenti o nolenti - siamo tutti coinvolti. Verrà messa a confronto la famiglia tradizionale con l’attuale “nucleo tipo” che convive col terzo incomodo, la rete, per capire se è un intruso o la fatina buona…

Nell’ambito dell’omaggio, Italo Moscati, amico del Regista e autore della biografia “Ettore Scola e la Commedia degli italiani”, ci parlerà del suo lavoro.

Le tematiche s’intrecceranno grazie al gelotologo Leonardo Spina (anche lui, da giovane, allievo di Ettore Scola) che si riallaccerà al film "La Famiglia", prendendo spunto dalla trama e agganciandosi alle tematiche inerenti alle paure infantili. Leonardo Spina interverrà ancora sabato pomeriggio, dalle ore 15:30, per una lectio con la partner Sonia Fioravanti (http://www.homoridens.net).

FestivalMente “FM-Onde Cerebrali, The Art of mixing”, è un Festival che indaga il tema della psicologia e la complessità della mente umana attraverso un mix di Arti Performative e Terapie Soft, e sarà inaugurato Venerdì 24 Novembre, alle ore 17:00, dal Dr. Federico Russo, direttore artistico de Lo Spiraglio Film Festival (http://lospiraglio.altervista.org/i...), insieme con Maria Grazia Caso, direttore artistico del Mediterraneo Video Festival (http://www.medvideofestival.net/) che presenteranno i film selezionati dalle due rassegne gemellate con FestivalMente: il magnifico backstage-Doc. de Lo Spiraglio “Le Ragazze di Villa Biondi” di Melania Cacucci e il documentario del Mediterraneo VF “Fifty Rupees Only” di Nagore Eceiza Mugica.

Ad introdurre il Festival, che sarà spesso trasmesso live sulla pagina Facebook del Teatro Arciliuto, saranno i protagonisti stessi, coadiuvati dagli Autori e dal cantautore e conduttore radiofonico Ernesto Bassignano.

Lunedì 27 novembre, dopo la serrata conferenza su La Possessione dei Cervelli “Il Totalitarismo nel mondo digitale”, con Giulietto Chiesa, Riondino, Roberto Quaglia, Pino Cabras e Glauco Benigni, il Festival chiude con la rassegna cantautori: “Per chi suona la campana ?”.

In occasione di FestivalMente, gli spazi del Teatro Arciliuto ospiteranno le opere del giovanissimo artista, pittore e attore, Lorenzo Fantastichini , che inaugura la mostra personale con vernissage il venerdì, 24 Novembre, alle ore 19:30.

ALCUNE INFO

IL MEZZO AUDIOVIDEO E IL WEB: “HIKKOMORI – la genesi”, sarà gestita dal Guru dell’algoritmo Michele Mezza, con giovani protagonisti del Digital World. La psicologa e scrittrice, Umberta Telfner, farà da esperta.

LA MUSICA: al talento di Nando Citarella, Luciano D’Abbruzzo ed Ernesto Bassignano, si aggiunge un grandissimo musicista di Tangeri, Nour Eddine Fatty, con il suo concerto-racconto multimediale “L’esilio del flautista”.

Tra TERAPIA e MUSICA: la Neuropsichiatra Donatella Caramia, compositrice di raffinata eleganza, ci parlerà del “Potere taumaturgico della musica”, concludendo l’intervento con una sua nuova composizione.

CABARET: ritorna l’innovativo umorismo del dissacrante genio Nicola Vicidomini, con uno show dall’intrigante titolo “Vicidomini legge, suona, canta e… insulta Vicidomini”.

IL TEATRO: la compagnia teatrale PartecipArte, teatro dell’oppresso, guidato da Olivier Malcor, presenterà ”UOMINI CHE CI PROVANO”, dove la dinamica prevede che il pubblico sia chiamato sul palco per rendere il finale il più politically correct.

LA SCRITTURA: Federica Fava Del Piano, psicografologa e psicoterapeuta sistemico relazionale e Silvana Madia, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta sistemico relazionale, parleranno della loro esperienza sul tema e del riconoscimento dell’importanza del tratto grafico come strumento interpretativo, diagnostico e terapeutico delle dinamiche familiari.

CUORE DI CANE: per tanti di noi, la famiglia comprende anche l’animale domestico e spesso il miglior amico dell’uomo è il cane. FM da spazio al PROGETTO SERENA ONLUS. Interverranno il fondatore Roberto Zampieri con l’istruttrice Antonella Rufo.

PAROLE E MUSICA: I poeti Vanni Pierini, Renzo Zenobi e Silvia Bre offriranno nuovi spunti nel tradizionale incontro tra musica e parola, mentre l’anfitrione Enzo Samaritani, fondatore del Teatro Arciliuto, canterà alcuni brani che raccontano la Sua ‘Creatura’ 50enne.

Il Festival intende mettere a fuoco cronaca ed attualità, attraverso i contenuti presentati, anticipando tematiche successivamente rese protagoniste dai media.

PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO UFFICIALE DEL TEATRO

www.arciliuto.it/it/programm...

Info e Contatti Evento:

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 – 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 17,00 in poi)

Giovanni Samaritani - 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it