Quando mia madre ammazzò mio padre (Compagnia 4 Cambi)

& ... Cuando mi madre matò a mi padre (No disparen al actor)

Una commedia per la prima volta in doppia versione: italiana e spagnola. Fino all’11 marzo al Teatro della Visitazione di Roma. Una cena molto speciale, in cui la padrona di casa, suo marito scrittore, la sua ex moglie produttrice, cercano di convincere un famoso attore straniero a partecipare al progetto di un film. Durante la serata un evento inatteso fa precipitare gli eventi. Una black comedy esilarante, recentemente trasposta al cinema e distribuita in italia da Exit Media, un intreccio che mescola Agatha Christie e il più brillante humor spagnolo, un delitto tutt’altro che perfetto che coinvolge i protagonisti “sull’orlo di una crisi di nervi”, senza un attimo di respiro.

Regia di Francesco Proietti

Con: Carmen Lisa Caccavale, Cecilia Belletti, Emanuele Maggini, Francesco Proietti, Giulia Collina, Laura Alfonsi,M ariateresa Di Bari, Max Proietti, Maurizio Camertoni, Noemi Cusato, Osmìn Lima, Rossella Ambrosini, Vicente Calogero.

Una cena muy especial en la que la anfitriona, su marido guionista, y su ex mujer, productora de cine, quieren convencer a un actor italiano para protagonizar y coproduzca una película que han escrito. Sin previo aviso se presenta el ex marido de la anfitriona de la noche con su nueva pareja. En mitad de la velada, se produce un acontecimiento inesperado que da un vuelco al transcurso de la cena. ¿Cómo acabará la noche?

Historia típica de vodevil, de relato con «puertas», grotesca y divertida, humor negro y malicia. Una comedia de enredos y guerra de sexos. Un espacio inalterable, seis personajes, un cúmulo de lios ...

Direcciòn Francesco Proietti

Con: Altea Hernandez, Dèssirée Briones, Francesco Proietti, Myrna Hernandez, Nadia Bötin, Osmìn Lima, Vicente Calogero.

Teatro della VISITAZIONE

dal 27 febbraio all’11 marzo - Via dei Crispolti, 142 - Roma

info: 346 2157883; 338 9654655; 347 3315054; 347 0334645

mar 06 Mar - 21,00 Italiano

mer 07 Mar - 21,00 Spagnolo

gio 08 Mar - 21,00 Spagnolo

ven 09 Mar - 21,00 Italiano

sab 10 Mar - 21,00 Spagnolo

dom 11 Mar - 17,30 Spagnolo

dom 11 Mar - 21,00 Italiano