Roma: il Tempio del Burlesque di Grace Hall presenta due nuovi ed imperdibili appuntamenti con Le Eccellenze del Burlesque

Il Tempio del Burlesque di Grace Hall a Roma presenta due nuovi ed imperdibili appuntamenti con Le Eccellenze del Burlesque:

’Burlesque: Storia, cultura e personaggi di un’Arte maliziosa’ con Attilio Reinhardt DOMENICA 18 NOVEMBRE dalle 15:00 alle 17:00 (2 ore)

Le allieve scopriranno la storia del burlesque e dei suoi artisti più importanti, partendo dalle origini, passando attraverso la Golden age, fino a giungere al neo-burlesque contemporaneo.Avranno inoltre modo di comprendere l’impatto culturale, sociale e persino politico del genere.Il tutto condito da aneddoti sorprendenti e curiosità poco note.Piacevole, discorsiva e divertente, la lezione prevede anche la visione di video tratti da filmati d’epoca, riprese di esibizioni di ieri e di oggi, spezzoni di film dedicati al burlesque.Lezione teorica.

Attilio Reinhardt (IT) entertainer, conduttore e presentatore di spettacoli di varietà ed eventi.E’ autore di pubblicazioni dedicate alla storia e alla cultura del teatro leggero tra cui il libro ’Burlesque’ edito nel 2009. A seguito di tanti spettacoli dal vivo e progetti editoriali dedicati all’argomento, dal 2006 è soprannominato “Ambasciatore del Burlesque in Italia”

’Burlesque Fan Dancing’ con la star inglese Lady Wildflower [nella foto] ! DOMENICA 9 DICEMBRE dalle 12:00 alle 13:30.

Durante il workshop imparerete diverse tipologie di pose e movimenti da poter utilizzare durante la fan dance. Imparerete ad utilizzare i ventagli come uno strumento per stuzzicare il vostro pubblico, nascondendovi e rivelandovi, muovendovi con grazia ed eleganza. Lady Wildflower vi insegnerà anche i segreti per scegliere il giusto paio di ventagli e di come prendervene cura nel tempo. Durante il workshop potrete chiedere consigli e chiarire i vostri dubbi sulla manipolazione dei ventagli stessi. Il workshop è adatto ad ogni livello di esperienza.

Cosa indossare e cosa portare: abbigliamento comodo ( leggings e canotta). I tacchi sono opzionali.

Lady Wildflower (UK) nasce e cresce in Inghilterra e si afferma negli anni come una delle più richieste e votate performers del Regno Unito! Si esibisce in Italia, Cina, Finlandia, Germania, Olanda, Svezia e Belgio. Performer pluripremiata, tra i quali riconoscimenti ricordiamo il premio "Best Technique" all’Octbooberfest Tassel Twirling Championships dello Stockholm Burlesque Festival 2016. Lady Wildflower ha più di 20 anni di esperienza sul palcoscenico, includendo arte drammatica, teatro e diversi stili di danza contemporanea. Performer, insegnante, ma anche producer di show e del rinomato Festival Hebden Bridge Burlesque Festival! Molte delle sue allieve si sono affermate nel mondo del Burlesque vincendo competizioni e premi.

