Roma - inaugurata a Il Forte dell’arte la mostra “Uniti nell’arte colorando la vita”

È stata inaugurata presso “Il Forte dell’arte” la mostra “Uniti nell’arte colorando la vita” con le opere di Francesco Forte e del maestro Fabio Cardinali. L’evento si è svolto nel quartiere Montemario, dove ha sede l’atelier, e ha visto protagonisti lo scorso 23 giugno a partire dalle 17 tanti ospiti: politici, giornalisti e personaggi dello spettacolo non sono voluti mancare.

“È uno dei primi eventi di questo tipo organizzati dopo il lockdown, volevamo essere un simbolo di ripartenza”, ha spiegato Francesco Forte. Il maestro del riciclo creativo che da nuova vita a vecchi mobili con la texture si è anche divertito a realizzare del body painting sulle due installazioni viventi posizionate all’esterno dell’atelier: la modella ed indossatrice Anjali Chhbara ed il performer Marco Serra che ha indossato delle ali d’angelo anche queste realizzare dal maestro Forte.

Tra tanti brindisi e risate è stato un momento di gioia in cui gli ospiti e gli artisti hanno potuto confrontarsi, con quella parvenza di normalità che tanto c’è mancata negli scorsi mesi. All’interno dell’atelier c’è l’installazione del maestro Fabio Cardinali, che spiega: “Io sono un artista di stampo classico, prevalentemente realizzo ritratti. Per avvicinarmi allo stile di Francesco ho deciso di unire il componente della scultura classica di Michelangelo con dei piani geometrici ricchi di colore e dinamicità”. Nel corso dell’evento è stato svelato “L’energia del David”, un’opera realizzata a quattro mani dai due maestri che rappresenta il David di Michelangelo colorato con la tecnica texture in un’esplosione di colori. La mostra proseguirà fino al 5 luglio.

Hanno partecipato all’evento il consigliere di circoscrizione Alessandro Volpi, il politico Pino Acquafredda, il produttore Nicola Vizzini, i registi Alfonso Stagno, Antonio Centomani e Riccardo Pinto,le soprano Sara Pastore e Alma Manera, l’attrice Carlotta Sfolgori, l’autore Ennio Salomone, gli autori e giornalisti Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, i giornalisti web Sacha Lunatici, Roberto Leofrigio, Roberto Sapienza. Le foto sono state realizzate da Giuseppe Leanza di Scatto e da Gianluigi Barbieri.

[Foto di Giuseppe Leanza / Scatto.org]