La violenza sulle donne non è solo fisica, le colpisce nel corpo, ma anche nell’anima. Sia la violenza di un uomo che quella del tumore lasciano cicatrici indelebili. Ecco cosa le accomuna. Poi c’è un terzo fattore: il cuore. L’uomo che ti colpisce è quello dice di amarti, ed è al cuore che arriva il tumore. “Women for Women against violence – PREMIO Camomilla” è un evento che sostiene il contrasto alla violenza domestica e le donne che lottano contro il tumore al seno promosso dall’Associazione Consorzio Umanitas Onlus e organizzato dalla sua Presidente, Donatella Gimigliano, in collaborazione con Avs e Madema. Il charity event, si è tenuto al The Church Village ed è stato presentato da Milena Miconi con la partecipazione straordinaria di Barbara De Rossi. Durante la serata, che vanta un coordinamento autoriale e di regia di autorevoli firme come Luca Alcini, Alessandro Carrieri, Luca Gregori e Luca Dresda, è stato assegnato il “PREMIO Camomilla” (che s’ispira alle straordinarie virtù terapeutiche della pianta), scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, a personaggi che si sono distinti per la partecipazione a campagne di sensibilizzazione sui due temi. Tra i premiati di questa edizione l’autrice, sceneggiatrice e produttrice Cristiana Mainardi per il film di Marco Tullio Giordana “Nome di Donna” che racconta la storia di Nina, una ragazza alla disperata ricerca di un lavoro e della verità in un mondo dove le violenze vengono spesso taciute. A consegnarle il riconoscimento la giornalista Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma e Presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani. Sempre per la sezione cinema assegnato il Camomilla anche alla regista Annamaria Liguori per il corto, prodotto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino per MP Film e interpretato da Francesco Montanari e Antonia Liskova, “La notte prima” liberamente ispirato a una delle storie di donne con tumore al seno metastatico raccolte nell’ambito della campagna “Voltati. Guarda. Ascolta”, promossa da Pfizer in collaborazione con Fondazione AIOM, Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia. Sono state premiate inoltre tante personalità come Carolyn Smith, Martina Colombari (testimonial della campagna Women for Haiti per la Fondazione Rava e #unrossoallaviolenza), presente con Billy Costacurta, Debora Diodati (Presidente Croce Rossa di Roma), Arma dei Carabinieri (ha ritirato il riconoscimento il Generale Andrea Rispoli, Comandante Legione Carabinieri Lazio), Francesco Schittulli (Presidente LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori), Matilde D’Errico (per i programmi Amore Criminale e Sopravvissute - Rai3), Claudio Brachino, Direttore Videonews Mediaset per la trasmissione di Rete Quattro “Terzo Indizio”, che era presenta con la moglie, la giornalista Barbara Benedettelli, Andrea Febo, , Silvia Amodio, Alessandra Laganà, Valentina Pitzalis e Katia Villirillo (vittime di un drammatico episodio di violenza), Leonardo Bocci.