Roma - Prosegue fino al 18 novembre ai Mercati di Traiano la mostra “TRAIANO. Costruire l’Impero, creare l’Europa”

Sull’onda del successo ottenuto, con oltre 120.000 visitatori accorsi dall’inaugurazione del 29 novembre 2017, l’Assessorato alla Crescita Culturale e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali hanno deciso, con la collaborazione di tutti gli Enti prestatori, di prorogare la durata dell’esposizione “Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa” ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali fino al 18 novembre 2018. Il vasto pubblico appartenente ai più diversi target ha già premiato l’iniziativa, cogliendo l’intento dei curatori e dei tanti che l’hanno resa possibile: raccontare la figura dell’imperatore e soprattutto la sua azione a 360° nel vasto Impero Romano, giunto con lui alla massima espansione. Un racconto chiaro e diretto, sviluppato anche attraverso tecnologie innovative, che illustra in 7 sezioni le tematiche della mostra attraverso una precisa scelta delle opere esposte.

Il prolungamento di oltre due mesi consentirà al pubblico, favorito anche dall’ingresso gratuito previsto per i possessori della MIC Card, di apprezzare le 208 opere d’arte antica provenienti dai musei della Sovrintendenza Capitolina, da molti musei e spazi archeologici italiani, e alcuni importanti musei stranieri.

La mostra promossa e prodotta da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi di Zètema Progetto Cultura, curata da Claudio Parisi Presicce, Marina Milella, Simone Pastor e Lucrezia Ungaro, è stata ideata in occasione dei 1900 anni della morte dell’imperatore Traiano e allestita nel complesso monumentale da lui stesso voluto insieme al grandioso Foro sottostante.

Dal 25 settembre, inoltre, ripartiranno nella sala conferenze del museo gli appuntamenti con i Martedì di Traiano, giornate di studi, convegni, conferenze su tematiche legate alla figura dell’Optimus Princeps e non solo, tenuti da curatori e colleghi provenienti da Musei e Università nazionali e internazionali. In questo nuovo ciclo si toccheranno argomenti di attualità come la tutela, la valorizzazione e la comunicazione del Patrimonio culturale. Primo appuntamento, martedì 25 settembre ore 15.45 con il convegno dal titolo La sfera del sacro: culti e religiosità nelle province danubiane a cura di Lucia Cianciulli.

Secondo appuntamento con il convegno di lunedì 1 ottobre ore 15.45 intitolato Nell’anno del Patrimonio: Rinnovamento, comunicazione e prospettive associazionistiche dei Musei Archeologici. Interverranno, tra i relatori esterni, Trinidad Nogales Basarrate, Marta Novello, Valentino Nizzo, e Cristina Loglio.

Programma completo sui siti: www.traianus.it e www.mercatiditraiano.it

Ricordiamo che acquistando la nuova MIC Card al costo di 5 euro, chi vive e studia a Roma può accedere illimitatamente per 12 mesi nei Musei in Comune e nei siti storico artistici e archeologici della Sovrintendenza. Si potranno ammirare le collezioni permanenti, visitare le mostre temporanee, partecipare gratuitamente agli eventi, alle visite guidate e alle attività didattiche incluse nel costo del biglietto di ingresso al museo.

www.museiincomuneroma.it

tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)