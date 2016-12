Roma, Roma, Roma – il reading di @Stoleggendo a Libri come 2016!

Per il secondo anno consecutivo, il progetto lettura noprofit @Stoleggendo sarà protagonista alla kermesse letteraria Libri come che si terrà a Roma, dal 18 al 20 marzo 2016.

Traendo ispirazione dal tema del festival - Roma e le altre (città) - @Stoleggendo organizza il reading Roma, Roma, Roma (#RomaRomaRoma) che vedrà protagonisti nove scrittori, giornalisti e speaker radiofonici, un collage di voci romane o adottate dalla Capitale.

Roma, Roma, Roma si terrà venerdì 18 marzo alle ore 19 presso l’Area Garage, Officina 2 dell’Auditorium Parco della Musica di Viale Pietro de Coubertin 30 a Roma.

Vi prenderanno parte:

Gaja Cenciarelli, Diego De Silva, Paolo Di Paolo, Stefano Feltri, Florinda Fiamma, Manginobrioches, Piero Melati, Francesco Musolino, Stefano Petrocchi.

Toccherà a loro nove interpretare con letture in libertà, il rapporto con Roma attraverso libri e autori amati, passando dalla poesia alle canzoni romanesche sino alla narrativa, dagli autori attuali ai grandi classici capitolini. @Stoleggendo (ideato dal giornalista Francesco Musolino) ritorna a Libri come confermando la propria presenza nelle più importanti kermesse letterarie, fra cui BookCity, al Salone del Libro di Torino (#ZeroGradiSeparazione), il Premio Internazionale Vittorio Foa e il Festival degli Scrittori di Firenze (#IncipitdAutore), già mediapartner in numerosi festival fra cui PordenoneLegge e Internazionale a Ferrara. Con questo prestigioso evento, il progetto lettura noprofit @Stoleggendo ribadisce la volontà di organizzare eventi e creare incontri, passando dalla rete virtuale ai reading d’autore al fine di promuovere la lettura e l’amore per i libri in modo concreto, sempre con il sorriso sulle labbra e in totale libertà.

Cos’è @Stoleggendo:

Il calendario Libri come 2016:

