Romarama, gli appuntamenti fino al 5 luglio dei Musei Civici e della Casa del Cinema di Villa Borghese

Al via questa settimana il programma del nuovo palinsesto culturale creato e promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale. Questi alcuni degli appuntamenti fino al 5 luglio dei Musei Civici e di Casa del Cinema, oltre alle attività di didattica in partenza dal 1 luglio, sempre all’interno dei musei. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani.

Ai Mercati di Traiano nuovo allestimento della mostra Civis Civitas Civilitas. Roma antica modello di città, con 30 nuove opere che raffigurano ponti, acquedotti e mercati, mentre dal 1 luglio ripartono le attività didattiche nei musei e le visite guidate in città con il programma Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare. Da luglio a settembre, i numerosi appuntamenti di aMICi e Visita con noi! offriranno a tutti la possibilità di tornare a godere della bellezza del nostro patrimonio e dei luoghi della cultura. Si parte con aMICi il 1 luglio al Museo dell’Ara Pacis e il 2 luglio ai Fori Imperiali. La domenica 5 luglio Visita con noi! propone due itinerari in città con partenza dai Musei Capitolini e dal Museo dell’Ara Pacis. Prenotazione obbligatoria allo 060608, informazioni su www.sovraintendenzaroma.it.

Questa settimana poi, torna, in occasione della prima domenica del mese, il 5 luglio l’entrata gratuita per tutti nei Musei Civici e nelle aree archeologiche dei Fori imperiali e Circo Massimo con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese oggi, martedì 30 e poi giovedì 2 luglio, si possono vedere alle 18 ad ingresso gratuito due pellicole della rassegna Ingmar Bergman il genio della lampada: Piove sul nostro amore e La terra del desideri. Ultimi due appuntamenti anche per la rubrica della Casa del Cinema La cineteca del direttore, curata da Giorgio Gosetti che saluterà con gli appuntamenti dedicati, mercoledì 1 luglio alle 10.30, a Sapore di mare di Carlo Vanzina e, domenica 5 alle 11.00, al film Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton.

Per maggiori informazioni:

www.casadelcinema.it