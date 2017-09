Romics 2017: Shawn Martinbrough ospite e Romics d’Oro

Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre andrà in scena la XXII edizione di Romics, una delle più importanti rassegne nazionali e internazionali dedicate al fumetto, all’animazione e ai videogames.

SaldaPress parteciperà anche questa volta e lo farà in grande stile. Davvero in grande stile, considerando lo straordinario ospite internazionale che sarà possibile incontrare durante le quattro giornate romane. Stiamo parlando di Shawn Martinbrough, uno dei più interessanti disegnatori noir del panorama internazionale.

Martinbrough è l’autore dei disegni di Thief of Thieves, la serie prodotta da Skybound e creata da Robert Kirkman (autore di The Walking Dead, Invincible e Outcast), che viene pubblicata in Italia da saldaPress. Nel corso della sua brillante carriera, l’autore americano ha disegnato Batman: Detective Comics, Luke Cage Noir, Captain America, The Black Panther, Hellboy: BPRD e lavorato con tutte le maggiori case editrici americane. Ha inoltre firmato il manuale sul disegno del fumetto noir How to Draw Noir Comics: The Art and Technique of Visual Storytelling, saggio pubblicato da Random House e tradotto in diversi paesi. Personaggi creati da lui sono apparsi anche nel film Deadpool, nella serie TV Gotham e nel cartone animato Gotham Knights.

Martinbrough è molto acclamato per la sua capacità di tratteggiare con grande maestria atmosfere noir, le stesse che rendono Thief of Thieves un classico del fumetto contemporaneo. Ha lavorato soprattutto per Marvel Comics, Vertigo e DC Comics. Per due anni, in collaborazione con Greg Rucka, ha portato al successo di critica e di pubblico Batman: Detective Comics e ha lavorato a The Losers, divenuto in seguito una pellicola cinematografica.

La presenza di Shawn Martinbrough alla XXII edizione di Romics è organizzata in collaborazione con SaldaPress.

Sarà possibile incontrare questo ospite d’eccezione durante le quattro giornate romane per dediche e doodle. Tutti i dettagli sugli orari delle sessioni dediche e degli incontri verranno comunicati nei prossimi giorni sul sito romics.it, sul sito saldapress.com e sui canali social di Romics e di saldaPress.

Per informazioni:

saldaPress

ufficiostampa@saldapress.com

www.saldapress.com