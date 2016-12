ROMICS - Festival del Fumetto dell’Animazione e dei Games, XX edizione dal 29 settembre al 2 ottobre 2016 – Nuova Fiera di Roma‏

Romics festeggia la sua XX edizione, una grande festa per il fumetto! Un grande omaggio ai supereroi Marvel, tantissimi autori italiani e internazionali protagonisti dell’Officina del Fumetto, anteprime, games, fantascienza e fantasy, concorsi legati alla creatività e ai new media. Il Murales Tanti Auguri Romics: fumetto in diretta. ROMICS è la grande rassegna internazionale sul Fumetto, l’Animazione, i Games, il Cinema e l’Entertainment che si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre presso Fiera di Roma.

4 giorni di kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli: un programma ricchissimo che si tiene in numerose sale in contemporanea, con oltre 200.000 visitatori ad ogni edizione. Visitando i numerosissimi stand all’interno dei padiglioni della Fiera, si potranno trovare tutte le novità, le grandi case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i videogiochi, i gadget e incontrare moltissimi autori ed editori. Attraverso Romics, il Fumetto, il Cinema, l’Animazione, il Games e l’Entertainment, tutte componenti dell’industria creativa, vedono riconosciute il loro ruolo di arti contemporanee e confermato il profondo valore culturale oggi assunto da esse nella società; per questo, sempre maggiori realtà non solo imprenditoriali, ma anche istituzionali s’inseriscono nella manifestazione. Dalla Regione Lazio con la quale si è scelto di costruire una speciale agorà della creatività, alla Camera di Commercio di Roma che ha sempre creduto nella manifestazione e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, al Centro per il Libro e la Lettura.

“Romics Festeggia venti Edizioni: venti straordinarie avventure. Ognuna di esse rappresenta un’isola speciale, abitata per 4 giorni da grandi autori, mostre, presentazioni, allegria e unicità. Romics è ormai un appuntamento imperdibile che si rinnova sempre più, edizione dopo edizione” - racconta Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics - “Accoglieremo il pubblico e i professionisti del settore con una grande edizione celebrativa: il corposo programma dell’Officina del fumetto, con eventi e incontri in 4 location in contemporanea darà la parola ai grandi autori, Maestri internazionali e italiani. I Romics D’Oro Gabriele Dell’Otto e David Lopez faranno vivere i più amati supereroi, Moreno Burattini racconterà la straordinaria avventura di e con Zagor. Un grande numero di Special Guest, matite italiane e internazionali, dalla poesia grafica di Laura Perez Vernetti alle biografie di Amazing Ameziane, dal Diabolik di Matteo Buffagni, fino agli ironici Polli di Andrea Domestici. Non mancheranno i filoni della narrativa fantasy e della scrittura e illustrazione per ragazzi, l’attesissimo incontro con Cecilia Randall, l’autrice di Hyper Versum, e per i più piccini l’incontro con lo straordinario illustratore Simone Frasca – Capitan Fox, I mitici 6 – e la scrittrice Sara Marconi. Attesissimo il murales Tanti Auguri Romics – XX Edizione, che si comporrà giorno dopo giorno sotto gli occhi dei visitatori. Un grande spettacolo in diretta! Sul grande palco l’esibizione dei Kamui e del Coreografo di Kill Bill! L’Arte del Fumetto e dell’Illustrazione saranno celebrate con splendide mostre. Immancabile l’appuntamento con il Cinema e il Videogame: la possibilità di vivere ‘dentro’ ai mondi fantastici più amati, con giochi, intrattenimento e animazione”.

ROMICS – L’OFFICINA DEL FUMETTO

Le novità e gli appuntamenti culturali di questa XX edizione:

Il grande omaggio ai supereroi Marvel più amati, dagli Avengers a Wolverine fino a Spiderman.

I Romics D’Oro 2016: Gabriele Dell’Otto, David Lopez, Moreno Burattini.

L’Area Pro che diventa ancora più ampia, luogo di incontro per appuntamenti professionali tra operatori, occasione per i giovani autori di sottoporre i propri lavori agli editori.

Grandi mostre: Tanti Auguri Romics! - La mostra racconto delle 20 edizioni di Romics; Gli originali di Gabriele dell’Otto; Tutti i Supereroi di David Lopez; Diabolik: passato, presente e futuro; Parlano di Noi 1962 – 1980. I fumetti del diavolo: In anteprima assoluta una singolare rassegna di alcuni dei più significativi articoli sulla stagione più "rivoluzionaria" del Fumetto Italiano, quella che a partire dal 1962 con Diabolik e poi dal 1964 con Isabella, ha scardinato l’allora vigente Codice Morale del Fumetto.

Grande novità: presentazione del Concorso nazionale "I linguaggi dell’immaginario" realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per premiare nell’edizione di aprile le migliori produzioni creative su fumetto, illustrazione, animazione, games e visual arts.

In collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, Romics promuoverà laboratori di editing e reading su racconti brevi sul genere fantasy rivolto ad autori, lettori e appassionati dai 15 ai 21 anni, coordinati da editor di rinomate case editrici rivolti a lettori e appassionati;

Presentazione dell’attesissimo volume 25 di The Walking Dead, il fumetto cult sugli Zombie, Saldapress.

Il murales Tanti Auguri Romics – XX Edizione, che si comporrà giorno dopo giorno sotto gli occhi dei visitatori grazie al contributo dei grandi autori ospiti della manifestazione. Un grande spettacolo in diretta!

Tra gli eventi speciali, l’esibizione dei Samurai Kamui con Tetsuro Shimaguchi, il coreografo delle scene di spada di Kill Bill, che ha lavorato accanto a Quentin Tarantino e Uma Thurman! Inoltre la presenza di Mika Kobayashi, diventata famosa nel mondo a livello internazionale per le sigle di anime come Attacco dei Giganti, Gundam UC, Guilty Crown e Ao no Exorcist.

La Grande Gara Cosplay, con le selezioni internazionali per il Giappone e il Brasile.

I GRANDI OSPITI

Grandi maestri del fumetto, illustrazione e animazione internazionale si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro straordinaria carriera artistica e per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro creazioni. Fumetto in diretta, workshop, tavole rotonde per incontrare i grandi protagonisti del fumetto italiano ed internazionale.

GLI AUTORI PREMIATI CON IL ROMICS D’ORO:

GABRIELE DELL’OTTO, straordinaria matita italiana, inizia presto a collaborare con grandi case editrici italiane e internazionali, collaborando con Sergio Bonelli Editore, Marvel e DC Comics. La sua interpretazione grafica dei supereroi lascia un segno indelebile nel lettore.

DAVID LOPEZ, grande artista spagnolo, ha esordito giovanissimo nel fumetto underground, autore di Fallen Angel, DC Comics, per approdare alla “casa delle idee” Marvel lavorando su importanti testate tra cui Captain Marvel e All-New Wolverine (Panini – Comics).

MORENO BURATTINI, sceneggiatore, ma anche scrittore, saggista e critico specializzato. Dopo aver scritto numerose storie di Cattivik e Lupo Alberto, è divenuto uno dei principali sceneggiatori e soggettisti di Zagor, nonché curatore della testata. Nel 2016 si festeggia il venticinquennale della sua collaborazione con Zagor!

SPECIAL GUEST:

ALESSANDRO PICCINELLI, Illustratore, nuovo copertinista di Zagor (chiamato a raccogliere l’eredità di Gallieno Ferri).

AMAZING AMEZIANE, autore della splendida opera biografica Muhammad Ali, scritta da Sybille Titeux, pubblicato da Edizioni BD.

LAURA PEREZ VERNETTI, eclettica autrice spagnola, regina della poesia grafica nei fumetti. Tra le sue opere Il Caso Majakovskij (Coconino press), graphic novel che ha riscosso un grande successo di critica.

MARIO GOMBOLI, Direttore Editoriale di Astorina – Diabolik, sceneggiatore, Romics D’Oro 2015, festeggia quest’anno 50 anni nell’attività fumettistica.

PAOLO BARBIERI, da oltre quindici anni straordinario illustratore, realizza copertine per centinaia di scrittori, tra cui: Michael Crichton, Umberto Eco Bernard Cornwell, Wilbur Smith, Licia Troisi, George R.R. Martin. Dal 2011 Barbieri realizza anche dei libri come autore unico a tutto tondo, toccando tematiche mitologiche, letterarie, fantasy, l’Apocalisse, L’Inferno di Dante, I tarocchi, Le Fiabe.

STEFANO BABINI, poliedrico e raffinato autore, tra le sue più recenti realizzazioni, Indians.

ANDREA DOMESTICI, fumettista e illustratore, a Romics presenta in anteprima assoluta il suo nuovo libro Polli Domestici. I miei primi 100 POLLFIE.

SIMONE ALBRIGI in arte SIO fumettista italiano inventa “l’uomo Scottecs” edito dalla casa editrice Shockdom.

MATTEO BUFFAGNI, illustratore e fumettista, dal 2011 collabora con Marvel su alcune testate tra cui Daken: Dark Wolverine, X-23 vs. Daken, Captain America & Hawkeye e The Punisher, Ultimate Iron Man. Dal 2013 collabora con Astorina, lavorando sia su Diabolik che per il recente DK.

SIMONE FIORITO, diplomato in Virtual Design conseguito allo IED, ha iniziato la sua carriera nei videogames poi è arrivato in Rainbow CGI dove ha lavorato nel film I Gladiatori di Roma, character animator per i film Robinson Crusoe, Le avventure di Sammy 2 e Il castello magico. Ha appena concluso la lavorazione di Pets. Vita da animali e sta lavorando all’attesissimo Cattivissimo Me 3.

SIMONE FRASCA E SARA MARCONI, rispettivamente illustratore e scrittrice de I Mitici Sei, entusiasmanti libri per bambini e ragazzi, pubblicati da Giunti Editore.

CECILIA RANDALL, è una scrittrice italiana, autrice di romanzi fantasy e racconti di grande successo. Autrice di Hyper Versum, pubblicato da Giunti Editore.

Come ogni edizione inoltre i tantissimi autori presenti con workshop e incontri organizzati dalle Case Editrici e dalla Scuola Internazionale di Comics, Dalla Scuola Romana dei Fumetti e dall’Accademia Europea di Manga.

COMICS MEETING&LAB

La Regione Lazio conferma la sua presenza all’interno della manifestazione attraverso uno spazio dedicato all’innovazione e alla creatività: una speciale agorà che unisce artisti, operatori e giovani emergenti in un rapporto dialogico volto a innescare processi innovativi. Il Comics Meeting&Lab ospita un ricco panel di workshop, conferenze e meet&greet. Così la Regione Lazio si avvicina sempre più al mondo dei giovani, scoprendone e condividendone i linguaggi artistici, comunicando attraverso i loro stessi canali per riuscire a coglierne aspettative e progetti di cambiamento. Nell’area sarà distribuito materiale informativo realizzato ad hoc, come GenerAzioni: il fumetto in cui alcuni temi e bandi istituzionali vengono comunicati e spiegati ai giovani attraverso l’arte del fumetto e la creatività di artisti del Lazio. All’interno del Comics Meeting&Lab troveremo anche un’area riservata agli incontri professionali b2b e il Wallab, dove giovani e artisti s’incontreranno per dare libero sfogo alla loro creatività. Uno spazio in cui emerge il rapporto tra creatività ed esperienza professionale, tra arte, imprese e mondo lavorativo.

MOSTRE

Parlano di Noi 1962 – 1980. I fumetti del diavolo.

In anteprima assoluta la Mostra "Parlano di Noi 1962 - 1980 di Giorgio Pedrazzi. Una singolare rassegna di alcuni dei più significativi articoli a firma di eccellenze della cultura e del giornalismo di cronaca e di costume, voci concordi a diverso titolo, nel deprecare-criticare-condannare la stagione più "rivoluzionaria" del Fumetto Italiano, quella che a partire dal 1962 con Diabolik e poi dal 1964 con Isabella, ha scardinato l’allora vigente Codice Morale del Fumetto. Un furore "critico" teso a demonizzare tutti quei fumetti filone "nero" e fumetto "erotico" che hanno profondamente influenzato la produzione degli anni Sessanta e Settanta fino alla soglia degli anni Ottanta, quando è saltato l’ultimo steccato e il filone erotico si è trasformato in filone pornoerotico. Ad accompagnare la mostra, il volume Parlano di Noi, in tiratura limitata.

Diabolik: il passato, il presente, il futuro.

La storia del criminale più amato e affascinante del fumetto italiano, a partire dalle letture che ispirarono le sorelle Giussani, sue creatrici, per arrivare alle nuove e futuribili proposte della Casa Editrice Astorina. I visitatori potranno ammirare una galleria di oltre trecento tavole originali (molte delle quali mai mostrate al pubblico), una panoramica di edizioni rarissime, una selezione di gadget e memorabilia d’epoca, il tutto in un allestimento spettacolare arricchito da postazioni multimediali interattive, ricostruzioni 3D e video.

Gli originali di Gabriele dell’Otto.

Una interpretazione grafica dei supereroi che lascia un segno indelebile nel lettore, scopriamo in mostra 40 originali del grande illustratore e fumettista italiano Gabriele dell’Otto. Meravigliose copertine di Spiderman, Wolverine, Secret Wars, Batman, Dr Doom, Superman: tutto il colore, l’action, gli imponenti corpi in movimento. L’emozione unica dell’arte del fumetto.

Tutti i supereroi di David Lopez.

Un percorso visivo per scoprire e capire come l’artista arrivi alla realizzazione finale. Lopez ci permette di sbirciare nel suo studio creativo per ammirare quanto lavoro preceda l’arrivo di una bellissima immagine su una copertina o su una tavola a fumetti. Qui in mostra i suoi supereroi Marvel, covers e dinamicissime tavole di Woverine, Capitan Marvel, Miss Marvel, Deadpool.

Tanti Auguri Romics! - La mostra/racconto delle 20 edizioni di Romics

Romics festeggia 20 edizioni, una grande avventura iniziata nel 2001, con appuntamento annuale, per poi arrivare nel 2013, grazie alla grande richiesta di espositori e di pubblico, a due edizioni l’anno. Pubblico, professionisti ed espositori crescono edizione per edizione, rendendo immancabile l’appuntamento a Romics, con la sua formula unica in cui riunisce i grandi appuntamenti con autori, convegni e prestigiose presentazioni e gli eventi attesissimi della cultura pop, la gara mondiale del Cosplay, anteprime cinematografiche, musica, performances e tanto altro. La mostra racconta 20 straordinarie avventure, ogni edizione di Romics è un’isola speciale, dove hanno vissuto grandi autori, mostre, presentazioni, allegria e unicità, un’avventura di 4 giorni che torna come appuntamento imperdibile e sempre rinnovato. Un percorso visivo fatto di immagini e foto, il racconto degli autori premiati con I Romics D’Oro, maestri internazionali che hanno testimoniato la propria arte coinvolgendo il pubblico del Festival; le mostre; gli avvenimenti più particolari, e soprattutto la passione, la magia nell’unire centinaia di migliaia di giovani, appassionati e professionisti di tutte le età, che trovano a Romics “pane per i propri denti”, dall’incontro con l’autore da sempre ammirato alla condivisione di passioni nell’ambito della creatività. Una sezione della mostra sarà dedicata ai Gran Premi del Concorso Libri a fumetti, il Premio dedicato alle più rilevanti e prestigiose pubblicazioni di settore in Italia.

Inoltre, proprio in occasione della ventesima edizione del festival, dal 26 settembre al 16 ottobre i volumi vincitori del concorso libri a fumetti dello scorso aprile, saranno disponibili in vendita unitamente ad una special Collection card dedicata a Diabolik, nei selezionati Mondadori Store di tutta Italia, all’interno un corner Speciale dei libri a fumetti “Consigliati da Romics”. Un grande omaggio all’arte dei Libri a fumetti, una importantissima occasione di visibilità, il visitatore della libreria troverà un corner Romics interamente dedicato al grande fumetto, un’occasione per scoprire o riscoprire i grandi titoli a fumetti dell’ultimo anno.

ROMICS MOVIE VILLAGE

IL GRANDE CINEMA A ROMICS

Altro che "autunno"! Il Movie Village di Romics si presenta anche stavolta con un programma ricchissimo di proiezioni e special events dedicati ai nuovi film dell’estate e alle più succulente uscite invernali. Ospiti d’eccezione saranno anche in questa edizione i nuovi talenti italiani al lavoro nelle major e sui set di grandi produzioni internazionali del cinema d’animazione, live action degli effetti speciali. Appuntamento nel Padiglione 5 della fiera anche per scoprire le creatività dei nuovi blockbuster in uscita e i curatissimi allestimenti delle fandom. Alle anteprime e alle celebrazioni si aggiungeranno inoltre, in occasione dell’anniversario di Romics, alcune importanti novità: musical, performance, game show e special events rivolti sia al pubblico adulto che ai piccoli abitanti del Villaggio Kids che si sposta da questa edizione vicino al palco del Movie Village.

INCONTRI E ATTIVITA’ SPECIALI

Reginetta dell’edizione di settembre sarà 20th Century Fox Italia, che porterà a Romics tre importanti attività.

Una crew di scatenati ballerini si esibirà in una pirotecnica "Trolls’ Dance" per celebrare l’uscita di TROLLS, l’ultima attesissima pellicola d’animazione Dreamworks, dal 27 ottobre nelle sale italiane che sarà presente in fiera anche con i Costume Character originali del film. Partirà inoltre da Romics il primo incontro ufficiale della campagna di lancio del film ASSASSIN’S CREED, che sarà nelle sale cinematografiche dal 5 gennaio 2017, con uno speaker d’eccezione quali Paolo De Murtas, 3D artist Ubisoft del videogame e Andrea Cuneo, marketing director di 20th Century Fox Italia, insieme ai fan e ai giornalisti di Screenweek.it e Comingsoon.it. Un game show a squadre, con in palio l’elmo di Magneto e preziosi doni, coinvolgerà infine, i fan e i cosplay più esperti degli X-Men in occasione dell’uscita in Blu-ray, DVD e negli store digitali di X-MEN APOCALISSE. Il game show sarà accompagnato da un’anteprima di alcuni dei contenuti speciali inclusi nel DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD di X-MEN APOCALISSE, distribuito dal 4 ottobre da Warner Bros. Entertainment Italia, e già disponibile negli store digitali con 20th Century Fox Home Entertainment.

INCONTRI TEMATICI E CONTAMINAZIONI

Un incontro speciale sul Nuovo Cinema D’Animazione farà conoscere al pubblico due talenti italiani dell’animazione attivissimi all’estero: Simone Fiorito, special guest della XX edizione, e Matteo Caruso, lighter anche lui per Illumination Mac Guff e per il network artistico del MILA Project. Alle Contaminazioni tra Cinema, Illustrazione e Performance sarà dedicato l’incontro con Antonio Fuso, fumettista che ha all’attivo collaborazioni con Marvel, DC, IRW, Bonelli Editore e altri per franchise quali Punisher, G.I. Joe, la trilogia Millennium di Stieg Larsson e il fumetto tratto dal romanzo Drive di James Sallis (diventato poi un film con Ryan Gosling), e con Tetsuro Shimaguchi samurai fondatore del gruppo Kamui - The Samurai Sword Artist, che parlerà dell’uso delle arti marziali nel cinema, con una spettacolare performance ispirata alla sua partecipazione nel film Kill Bill Vol. 1 diretto da Quentin Tarantino.

Una finestra divertente sul contemporaneo sarà incarnata dalla presenza di un simpatico e misterioso "confessionale" che raccoglierà i segreti più inconfessabili di tutte Mamme Cattive di Romics, in occasione dell’uscita di Bad Moms (Mamme molto cattive), film distribuito in Italia da M2Pictures. Il cinema italiano emergente sarà rappresentato infine da uno special event dedicato al film Piuma, con 20 minuti di anteprima e un incontro speciale con il regista Roan Johnson, il giovane Brando Pacitto, star emergente del cinema e della TV italiana (L’ultima estate, Braccialetti rossi, I Cesaroni) e il cast del film. Iniziativa organizzata in collaborazione con Lucky Red.

SALA PROIEZIONI E ATTIVITA’ PALCO MOVIE VILLAGE

I film e le serie più importanti su supereroi e beniamini della fantascienza, del fantasy e dell’horror e dell’adventure verranno presentati con materiali promozionali e press nella programmazione del Pala Romics. I titoli protagonisti dell’edizione autunnale saranno: Pets - Vita da Animali, Kubo e la spada magica (Universal Pictures International Italy) / Cicogne in missione, Animali fantastici e dove trovarli, Kong: Skull Island, Sully , Wonder Woman, King Artur – Il potere della Spada, Lego Batman: Il film, Justice League, The Accountant (Warner Bros. Entertainment Italia) / Trolls, Assassin’s Creed, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali (20th Century Fox Italia) / Mamme Cattive (M2Pictures) / Domani, Piuma, E’ solo la fine del mondo, Oasis, Masterminds - I geni della truffa, Una vita da gatto (Lucky Red), One Piece - Movie Gold, Babbo Bastardo 2: l’Ascensione (Koch Media).

MEDIA PARTNER

Media Partner del Movie Village e di Romics anche in questa edizione saranno Screenweek.it e Comingsoon.it. che seguiranno l’evento con redattori e critici cinematografici sui social network e nei panel tematici della manifestazione.

PALA GAMES L’ESPANSIONE DEL MONDO GAMES

Continua l’espansione del mondo games all’interno di Romics con presentazioni di titoli, tornei e numerose postazioni gioco. Tutto questo accade nel Pala Games, Padiglione 6. GEC – Giochi Elettronici Competitivi rappresenta il settore sportivo italiano dell’e-Sport affiliato ad ASI, impegnato nella promozione dell’e-Sport in Italia e nella tutela di associazioni e videogiocatori, in partnership con Romics propone una speciale iniziativa videoludica. La XX edizione del Festival ospiterà le prime due giornate di LEGA PRIMA ROMICS, il campionato nazionale di e-Sport, a cui parteciperanno le migliori squadre d’Italia che si affronteranno durante le quattro giornate del Festival. Per la prima edizione il titolo scelto sarà League of Legends, prodotto da Riot Games, al quale verranno successivamente aggiunti altri giochi. Le successive giornate di calendario continueranno online, fino a disputare le fasi finali dal vivo in occasione delle successive edizioni di Romics. Inoltre, durante i giorni di manifestazione, GEC sarà presente con uno spazio dedicato all’e-Sport in cui si svolgeranno numerose attività, tra cui tornei, partite 1vs1, intrattenimento, conferenze, interviste free play. Il tutto anche in diretta streaming.

Il games oltrepassa i limiti del Pala Games e si affaccia anche sul palco del Movie Village – Padiglione 5, dove si svolgeranno una serie di incontri dedicati alla storia del videogioco, al mondo della Pixel Art e delle tecnologie di Virtual Reality, con artisti e sviluppatori italiani che presenteranno al pubblico le loro opere. In particolare il VR Corner, lo spazio dedicato alla realtà virtuale, ospiterà cinque realtà indipendenti italiane, con cinque tipologie differenti d’esperienza. Utilizzando l’Oculus, HTC Vive ed il Gear VR, il pubblico sarà libero di provarle e scoprire di più sull’argomento grazie anche ad una tavola rotonda organizzata per la giornata di Sabato 2 Ottobre. La programmazione dedicata al Games spazierà da panel dedicati all’aspetto artistico del videogioco, al game design e alla cultura e divulgazione del videogioco come aggregativo sociale. Inoltre, come in ogni edizione di Romics, sarà possibile provare titoli in uscita ed anteprime. Wargaming azienda leader nel settore gaming, presenta i suoi migliori titoli al pubblico di Romics: World or Tanks e World of Warships, per PC, PS4, Xbox One; World of Tanks Blitz e World of Warships Blitz per i dispositivi mobile. Hanno ormai conquistato completamente il web e migliaia di fan. Sono gli idoli delle nuove generazioni, sempre al passo con le novità del mondo videoludico e delle più recenti modalità di comunicazione. Spesso irriverenti, usano il proprio canale Youtube e i social network per parlare a una platea sempre più ampia che, come a ogni edizione ormai, li attende nella realtà di Romics.

Gli YouTuber rappresentano un nuovo modo di raccontare e raccontarsi, di condividere opinioni, tendenze, di vivere l’intrattenimento videoludico e non solo.

In occasione della XX edizione, Romics ospita alcuni degli YouTuber più amati: i Mates, che come di consueto si sfideranno in epiche e divertenti partite ai loro videogame preferiti: St3pNy, Anima, SurrealPower e Vegas incontreranno i fan anche per raccontare gli ultimi divertenti episodi che li hanno visti protagonisti, scattare selfie, firmare autografi e presentare le ultime linee di merchandising.

Tornano, inoltre, l’attesissima crew Melagoodo: Gabbo, Johnny Creek, Dread, Rohn e gli altri membri della storica compagine incontreranno i propri fan presso il proprio stand. Non mancheranno gli Illuminati Crew, capitanati da IlVostroCaroDexter, il sempre più popolare CiccioGamer89 e tantissimi altri protagonisti.

ROMICS COSPLAY AWARD

La gara Cosplay più attesa dell’anno

Il contest in cui gli appassionati creano e indossano il costume del personaggio preferito: è l’appuntamento annuale del settore, che richiama migliaia di giovani da tutta Italia e che li vede impegnati nella conquista di un importante esperienza di scambio culturale. A Romics si svolge l’unica ed imperdibile selezione per partecipare al World Cosplay Summit (WCS), la gara mondiale del Cosplay, che si tiene ogni anno in Giappone e al quale si ha accesso in coppia. Un singolo invece potrà aspirare a partecipare all’International Yamato Cosplay Cup, il Campionato Mondiale di San Paolo, Brasile. Il Romics Cosplay Award è inserito come evento per le celebrazioni Ufficiali dei 150 anni di relazioni tra Italia e Giappone.

COLLEZIONISMO FILATELICO

Poste Italiane Filatelia, in occasione della XX edizione di Romics presenta uno speciale minifolder. Al suo interno due cartoline d’autore con francobollo e annullo filatelico speciale realizzato proprio in occasione del Festival. Ogni giorno un annullo diverso dedicato a Romics. Il Servizio Filatelico Temporaneo, sarà attivo presso il Padiglione 5, nelle giornate di Giovedì e Venerdì dalle 12:00 alle 18:00, mentre Sabato e Domenica l’orario dalle 10:00 alle 20:00.

Oltre al minifolder i collezionisti o i semplici appassionati della manifestazione, potranno ottenere una speciale cartolina dedicata alla XX edizione, distribuita gratuitamente e prodotta in tiratura limitata, quindi destinata solo a 1200 fortunati visitatori.

MUSICA

Un incontro speciale attende il pubblico al Pala Romics. Il Festival romano presenta la seconda edizione della Romics Compilation: LP prodotto da Zimbalam e distribuito in formato digitale da Bilieve Digital, azienda leader nella distribuzione internazionale. La compilation raccoglie le interpretazioni di sigle televisive di serie animate interpretate dagli otto finalisti che lo scorso aprile si sono alternati sul palco Romics nell’ambito della seconda edizione del Romics Song Contest, evento musicale patrocinato da Warner Chappell Music Italiana. Interverranno nell’ambito della presentazione esperti del settore musicale per un piacevole viaggio attraverso la storia della musica delle sigle televisive italiane.

ROMICS KIDS&JUNIOR

L’area Kids&Junior attende il pubblico dei più piccoli nel Padiglione 5. Un ampio play space ricco di attività ludiche e d’intrattenimento, con workshop e incontri organizzati in collaborazione con la Scuola Romana di Fumetto, con l’Accademia Europea di Manga con la Scuola Internazionale di Comics e le case editrici Giunti Editore e Gallucci Editore. Un’occasione per avvicinare i piccoli all’affascinante mondo del fumetto e dell’illustrazione. Nell’area anche due mostre dedicate proprio a tutta la famiglia, l’una raccoglie bellissimi originali realizzati dai docenti della Scuola Romana di Fumetto, l’altra è la mostra Mettiamo in luce illustri talenti composta da opere delle classi del corso di Illustrazione della Scuola Internazionale di Comics: nell’ambito di un progetto nato in collaborazione con il Circuito Cinema di Roma si sono cimentati in una sorprendente e creativa rielaborazione di alcune locandine cinematografiche.

Sabato 1 ottobre l’area Kids&Junior ospita Simone Frasca, autore di moltissimi libri per bambini e ragazzi, padre dell’amatissimo personaggio Capitan Fox. Insieme alla scrittrice Sara Marconi, presenterà il loro recente lavoro I Mitici Sei che sarà possibile acquistare in loco al termine dell’incontro.

Tra le tantissime attività dedicate ai bambini un corner per giocare con i mattoncini Lego©, un appuntamento speciale con il Body e il face painting a tema supereroi e poi la presentazione di Differenziando, un gioco che ha anche l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di salvaguardare l’ambiente. Si rinnova anche l’appuntamento con il Cosplay Kids sul palco Movie Village.

ROMICS ENTERTAINMENT

Come ogni anno, Romics propone un imperdibile appuntamento con il gioco per tutte le età e in tutte le sue forme! L’area entertainment, nel padiglione 5 vedrà protagonisti i giochi più amati e il cinema Fantasy. Numerose associazioni ludiche provenienti da tutta Italia offriranno tanto divertimento e la possibilità di partecipare a giochi di ruolo. Sarà possibile scoprire tecniche antiche di combattimento, aggirarsi nelle ricostruzioni dei set di Guerre Stellari, “acchiappare fantasmi”, godersi i bellissimi costumi delle ricostruzioni fantasy e vampiresche, assistere ad appassionanti simulazioni di battaglie medioevali.

Gli amanti del gioco da tavola e di carte, di logica e di strategia, potranno spostarsi nel padiglione 9, dove un’ampia offerta ludica è dedicata proprio a queste attività nella Piazza del Gioco. Un nutrito calendario di tornei ufficiali relativi ai più popolari giochi di carte Magic: the Gathering e Yu-GiOh! Torna a Romics anche Florinda Zanetti, artworker dell’alterazione di carte Magic. Nella Piazza del Gioco insieme a Dal Tenda molte realtà associative e case editrici leader nell’ambito dell’intrattenimento ludico: Reindeer corporation, Boom|M-up, Federazione Nazionale Gioco Othello e Yoyomaniacs.

Romics è organizzata da Fiera di Roma e Isi.Urb. In collaborazione con la Regione Lazio, con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con il contributo di Camera di Commercio di Roma, con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Partner: Panini Comics, I Castelli Animati, Giochi Elettronici Competitivi, Mondadori Store, World Cosplay Summit, International Yamato Cosplay Cup. Media partner: RAI, Rai Gulp, Rai Radio 2, Comingsoon, Screenweek.

