Rossella Seno: arte e impegno sociale.

Attrice, cantante, interprete originale e intensa: tutto questo è Rossella Seno. Passata attraverso teatro, televisione, speakeraggio e vera musica, ha dimostrato di avere avuto stoffa e coraggio per affrontare a testa alta un mondo che si concentra sempre di più su facce alla moda, piuttosto che su grandi artisti, dando vita a dei veri e propri fenomeni “stagionali”, i quali travolgono il pubblico, lavorano incessantemente per mesi o anni per poi sparireecco lei ne è l’antitesi.

Rossella Seno fa parte di un nutrito gruppo di attori, cantanti e musicisti che ancora lavora con costanza e libertà di idee, creando la vera arte, quella che ci mantiene ancora vivi, che non ci addormenta nelle nostre auto o abitazioni, ma che ci richiama all’ordine della giustizia sociale, al sentimento di solidarietà e amore per gli emarginati, alla bellezza fatta di pura sostanza e di una forma che ne è completamente inglobata, senza distinzioni di sorta. Non stiamo parlando di puri concetti ma di spettacoli che negli ultimi anni hanno caratterizzato la vita di questa artista e ne hanno delineato un aspetto più profondo e intimo, sempre al servizio della verità e dell’arte. Tra i suoi lavori più importanti possiamo annoverare il recital “Ah Piero Ciampi”, e “Cara Milly, parole d’amore e di guerra già cantate al Teatro Arciliuto.

Ultima fatica dell’artista sono stati “L’amore nero” uno spettacolo che scandisce tutte le forme di violenza sulle donne esistenti e “Puri come una bestemmia”.

Quest’ultimo è una vera e propria rassegna di canzoni e testi, che possono essere definiti come il manifesto artistico del duo Rossella Seno-Lino Rufo, ormai coppia affiatata e ben assortita nel condurre lo spettatore all’Interno di tematiche sociali piuttosto delicate e che sono emblema della decadenza della nostra società: l’emarginazione in ogni sua forma, la diversità, la violenza. Rossella Seno continua con il suo tour “L’Amore nero” e speriamo di poter vedere questo spettacolo anche in ambiti ristretti ma fondamentali come “La casa delle donne”, che in controtendenza alle tragiche necessità del momento vorrebbe essere chiusa per motivi finanziari.

Auguriamo a questa splendida artista e donna di brillare ancora e di illuminare il buio di alcune vite attraverso la sua voce e il suo travolgente talento.