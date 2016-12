SABATO 26 NOVEMBRE: TEMPI DIFFICILI - Storie e Canzoni tra Crisi e Speranza

TEMPI DIFFICILI - Storie e Canzoni tra Crisi e Speranza di Alessandro Corazzi sarà in scena il 26 novembre alle ore 20.30 presso LA MADRIGUERA - Circolo Maninpasta (Via Taro 5/A - Monterorondo - RM).

Lo spettacolo ha ricevuto il primo premio al concorso di drammaturgia “Necessità Drammaturgiche” 2012 ed è uno spettacolo di teatro-canzone, che cerca di raccontare, con uno sguardo dolce-amaro, le piccole e grandi sconfitte della storia. Un racconto che accompagna lo spettatore in un viaggio nel tempo.

Leggendo alcuni estratti dalla grande Letteratura mondiale, racconta storie di migranti, di famiglie, di padri, di guerre, di amori. Primo tra tutti i romanzi, Furore, pubblicato nel 1939 scritto da John Steinbeck. Romanzo simbolo della grande depressione americana del ’29, che tanto assomiglia – come gravità forma e circostanze - alla nostra crisi, quella che stiamo vivendo ora, in Italia e nel resto del Mondo. Gli stralci, accuratamente scelti, di Furore, fanno da file rouge per un viaggio che porta lo spettatore a riflettere non solo sulla crisi da un punto di vista socio-storico-politico, ma anche la crisi da un punto di vista umano, la crisi dei valori dell’essere umano, la crisi nella donna, la crisi di coppia.

Tempi Difficili tocca anche il delicato ed assai rilevante argomento delle morti bianche, disastrosi effetti di un mondo in crisi, che non riesce a prendersi cura neanche della propria forza lavoro.

Uno spettacolo grazie al quale ci si emoziona, sì, commuovendosi ma anche ridendo, attraverso “break comici”, siparietti comico– cabarettistici e tragicomici. Il tutto accompagnato e scandito dalle note musicali di interpreti-cantautori del panorama della musica nazionale ed internazionale, che raccontano le loro “crisi”, le loro realtà, le loro lotte, personali e collettive. Da De Gregori a Bob Dylan, da De Andrè a Janis Joplin. Per ricordarci che anche la musica, è cultura.

Assisterete a un concerto di canzoni, parole ed emozioni, un riflessione a volte intensa e a volte ironica, che cercherà in ogni modo di mostrare quante vittorie ci possono essere dietro un’apparente sconfitta.

Allo spettacolo seguirà possibilità di cenare:

MENU’ PIZZA: 13 €

- pizza a scelta

- frittini (minisupplì e olive ascolane)

MENU’ PUB: 13 €

- maxi hamburger

- patatine fritte

MENU’ PASTA: 15 €

- antipasto all’italiana

- vellutata di zucca con crostini

- pasta alla carbonara o rigatoni alla norma

- patate al forno o cicoria

Tutti i menù comprendono bibita (birra o vino)

Fuori menù: strepitosi dolci, drink o altre leccornie!

Info e prenotazioni: 331 7852918 - 335 5335173