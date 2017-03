saldaPress a Romics 2017: Green Valley, Aliens, il workshop di Giuseppe Camuncoli e molto altro...

Da giovedì 6 a domenica 9 aprile 2017 va in scena a Roma la ventunesima edizione di Romics. Anche questa volta saldaPress sarà presente con un proprio stand, con diverse grandi novità e con un gruppo di autori che i lettori potranno incontrare per dediche e sketch.

Le novità saldaPress disponibili a Roma – oltre a diversi oggetti del merchandising di The Walking Dead, Outcast e Aliens – sono otto, a partire da una straordinaria anteprima: il primo numero di Green Valley, la nuova serie Skybound scritta da Max Landis e disegnata da Giuseppe ‘Cammo’ Camuncoli, vincitore del Romics d’Oro insieme a Matteo Casali e ospite dello stand saldaPress. Green Valley – collana che uscirà nei prossimi mesi con cadenza regolare – sarà disponibile a Romics in anteprima assoluta e in versione white cover – albo in tiratura limitata a 1500 copie – pronta per essere dedicata e sketchata dallo stesso Camuncoli.

In attesa che l’11 maggio debutti al cinema Alien: Covenant, il nuovo film di Ridley Scott, non mancheranno neanche due delle novità più attese del momento: il primo numero del mensile Aliens – che contiene gli episodi inaugurali della mini-serie Aliens Defiance – e Prometheus, primo volume di Fire and Stone, un ciclo narrativo che riunisce tutte le properties dell’Aliens Universe targato Dark Horse.

Un altro titolo atteso da migliaia di fan è il volume 26 di The Walking Dead, intitolato Chiamata alle armi e a sua volta disponibile a Romics per raccontare l’evoluzione del drammatico confronto coi Sussurratori.

Non mancheranno neanche il nuovo capitolo di ’68, intitolato Fronte Interno, il volume 12 di Invincible, intitolato Duro a morire, e due della uscite regolari saldaPress, cioè l’albo 46 di The Walking Dead e l’albo numero 7 di Ghosted. Molte novità, dunque, diverse straordinarie.

Gli ospiti e gli incontri, elencati nelle due tabelle di seguito, sono altrettanto prestigiosi, in particolare il workshop con Giuseppe Camuncoli. Gli ospiti saldaPress presenti, oltre allo stesso Camuncoli, saranno Matteo Casali – che ritirerà il Romics d’Oro insieme al disegnatore di Green Valley –, Alessandro ’Dr. Manhattan’ Apreda (autore di RIM CITY), Mick Bertilorenzi (disegnatore di QUEBRADA - SECONDA CADUTA) e Daniele Orlandini (disegnatore di RIM CITY).

Per saldaPress sarà dunque un’edizione ricchissima e piena di appuntamenti da non perdere.