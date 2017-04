SALDAPRESS al NAPOLI COMICON 2017: tutte le novità, gli ospiti e gli incontri

Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio va in scena a Napoli la diciannovesima edizione del Comicon, il Salone Internazionale del Fumetto che negli anni si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama nazionale e, appunto, internazionale.

SaldaPress sarà anche quest’anno tra i protagonisti della manifestazione, con uno stand “xenomorfo” di grande impatto, moltissime novità e diversi ospiti. L’aggettivo xenomorfo non è casuale, dal momento che proprio ad aprile ha debuttato nel nostro Paese grazie a saldaPress l’Aliens Universe a fumetti targato Dark Horse, che coloro che hanno acquistato l’abbonamento del Comicon potranno “assaggiare” grazie a uno albo omaggio contenuto nel nel loro Survival Kit. Inoltre, proprio a Napoli verranno presentate tre importanti novità: il secondo numero del mensile Aliens, il secondo volume del ciclo Fire and Stone – a sua volta intitolato Aliens – e, soprattutto, Aliens 30° Anniversario, il prestigioso graphic novel – in edizione cartonata – che ha dato avvio nel 1988 all’Aliens Universe a fumetti. Tre uscite imperdibili per tutti i fan del mondo di Alien e del fumetto pop di qualità.

Nell’ultimo anno saldaPress ha arricchito il proprio catalogo con titoli firmati da alcuni dei più importanti autori del panorama mondiale. Lo testimoniano – oltre a una notizia che sarà diffusa molto probabilmente durante il Comicon ­– proprio due novità presentate a Napoli, e cioè Nameless – Senzanome di Grant Morrison e Chris Burnham – senza dubbio uno dei romanzi a fumetti più attesi e importanti dell’anno – e il secondo volume di Injection di Warren Ellis e Jason Howard.

Altre uscite molto attese portano il marchio Skybound: il volume numero 26 di The Walking Dead, il quarto di Outcast e di Birthright, e l’inedito volume 22 di Invincible, intitolato Reboot?. E ancora, il primo albo di Green Valley in edizione variant white cover, pronta per essere sketchata da Giuseppe Camuncoli, disegnatore della serie scritta da Max Landis e ospite dello stand saldaPress. Altri due ospiti saranno Giovanni Barbieri e Gianluca Pagliarani, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di The Shadow Planet, nuovo progetto Radium presentato a sua volta in anteprima al Comicon in edizione saldaPress brossurata e cartonata.

Oltre a Camuncoli, Barbieri e Pagliarani, allo stand saldaPress sarà possibile incontrare per dediche e sketch anche Matteo Casali (autore di Quebrada e Zeroi), Cinci (disegnatore di Zeroi), Alessandro ‘DocManhattan’ Apreda e Daniele Orlandini (rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di Rim City) e Davide La Rosa, creatore del La Rosa Universe composto per il momento dai volumi Ugo Foscolo – Indagatore dell’incubo e Leopardi e Ranieri – Veri detective. Gli orari delle sessioni di autografi sono disponibili in tabella, così come quelli dei due incontri che avranno per protagonisti Giuseppe Camuncoli, Alessandro Apreda, Matteo Casali e l’universo a fumetti di Aliens. Imperdibile anche l’appuntamento di domenica l’Alien Day: alle 11 ci sarà la proiezione di Alien di Ridley Scott (1979) in versione ridoppiata e integrale. A seguire, circa venti minuti in anteprima di Alien: Covenant, al cinema dall’11 maggio.

Appuntamento a Napoli, per una nuova e ricchissima edizione del Comicon con tutte le novità e gli appuntamenti saldaPress.