San Lorenzo in Campo (PU): ’Momenti di Animavì’ con l’animatrice Julia Gromskaya e la musicista Frida Neri

Sabato 10 dicembre alle ore 17:00 presso il Teatro Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo (PU), con ingresso libero, si terrà una serata speciale dedicata a due affermate artiste, l’animatrice Julia Gromskaya e la musicista Frida Neri.

La serata è organizzata dall’associazione Ars Animae in collaborazione con il comune di San Lorenzo in Campo ed è collegata al festival internazionale del cinema di Animazione Poetico, Animavìdi cui è direttore artistico Simone Massi che si è svolto lo scorso luglio a Pergola (PU). L’evento si svolge infatti a chiusura della mostra video fotografica “Momenti d’Animavì” che dal 27 novembre è stata allestita presso la biblioteca multimediale – polo culturale A.Cardini e che fino al 10 dicembre rimarrà aperta al pubblico.

Julia Gromskaya è nata in Unione Sovietica e si trasferisce in Italia nel 2006 dove comincia a muovere i primi passi nel campo dell’animazione e dell’illustrazione raccogliendo da subito grandi apprezzamenti e ben 52 riconoscimenti internazionali. Durante la serata saranno proiettati alcuni suoi cortometraggi animati e in anteprima assoluta un breve teaser del documentario che il regista Filippo Biagianti sta preparando sulla sua vita e sul suo lavoro. La musicista Frida Neri si esibirà invece in trio con Antonio Nasone alla chitarra e Fabio Mina ai flauti. Il suo talento è riconosciuto in tutta Italia e l’artista vanta collaborazione con importanti artisti italiani come Nomadi e Simone Cristicchi. A condurre la serata sarà il giornalista, saggista e sceneggiatore romano Luca Raffaelli, già presentatore della prima edizione del festival Animavì.

Il festival Animavì attraverso questi eventi invernali e con la mostra fotografica “Momenti d’Animavì” che anche nei prossimi mesi sarà itinerante in altri comuni, vuole far conoscere meglio se stesso come festival di un intero territorio. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo che crede fortemente ed apprezza il progetto Animavì festival, speriamo sia quella del 10 dicembre una bella serata per far conoscere il lavoro di queste due artiste a tutta la comunità laurentina.