Anche il cinema italiano sarà presente al VII Forum Internazionale Cultura di San Pietroburgo, grande manifestazione internazionale, in programma dal 15 al 18 Novembre, che vede l’Italia come Paese Ospite. Lo farà con Paolo Genovese che giovedì 15 novembre al cinema Rodina presenterà il suo film più recente “The place” per rispondere successivamente alla fine della proiezione alle domande di pubblico e critici. Il giorno dopo, venerdì 16, Genovese sarà protagonista di una masterclass nella sala centrale delle esposizioni “Maneggio” e, insieme al critico Franco Montini, proporrà anche una riflessione sul cinema italiano del Terzo Millennio. Infine, sabato 17 novembre, al cinema Angleterre sarà proiettato “Perfetti sconosciuti”, insieme ad alcune sequenze del remake russo del film “Gromkaja Sviaz” interpretata da un gruppo dei popolarissimi interpreti locali del “Quartet i”. Lo scopo del confronto è quello di verificare affinità e differenze nella messa in scena, nell’atmosfera, nel carattere dei personaggi fra la versione originale e quella russa.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo, insieme all’associazione Made in Italy, nell’ambito di un progetto finalizzato alla promozione del cinema italiano all’estero che si avvale del sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

