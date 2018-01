Sandro Penna rivive nello spettacolo di Pino Strabioli ed Elio Pecora all’Off/Off Theatre di Roma

110 anni fa nasceva uno dei massimi poeti del novecento: l’allegro e disperato Sandro Penna. Pino Strabioli, in compagnia di Alberto Melone e Stefano La Cava, con le musiche originali eseguite alla fisarmonica da Marcello Fiorini, racconta all’Off Off Theatre dal 23 al 28 gennaio, “il solo poeta italiano che abbia parlato a gola spiegata dicendo chiaramente chi era e che cosa voleva”, come disse di lui Cesare Garboli. La serata è arricchita dalle immagini video tratte da “la città Vuota”, di Giulietta Mastroianni, accompagnate dalla voce e dall’arpa di Dario Guidi.

Ispirandosi alla pubblicazione “Autobiografia al magnetofono”, a cura di Elio Pecora, attraverso le meravigliose poesie e altre pagine, Strabioli ripercorre con ironia sottile, leggerezza e disincanto, sfrontatezza e garbo, la vita e l’opera di questo straordinario protagonista del nostro Novecento.

“Dedico lo spettacolo a Dario Bellezza che mi ha fatto conoscere ed amare questo immenso poeta - rivela Pino Strabioli - andavo nella sua casa di via de’ Pettinari, ero un ragazzo curioso e sfacciato, restavo ad ascoltare i suoi racconti che passavano da Elsa Morante al suo ultimo amore, dalle polpette col sugo a Pasolini e alle liti con Laura Betti, un giorno da un mucchio di libri ne estrasse uno che aveva un odore forte di urina di gatto, me lo regalò, era una raccolta di poesie di Penna…”

immagini video da “La città vuota” di GIULIETTA MASTROIANNI

DARIO GUIDI all’arpa;

le foto di “Intimi ritratti” sono di DINO IGNANI

OFF/OFF THEATRE Via Giulia, 20 – Roma - Info: +39 06.89239515 - +39 389.4679285 - offofftheatre.biglietteria@gmail.com

Costo Biglietti:

intero 25 €

ridotto 18 € Over 65 e Under 26

10 € per gruppi

info@altacademy,it

Dal martedì al sabato h. 21,00

Domenica h. 17,00