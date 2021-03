Sanremo 2021: Florindo Franco ha ricevuto l’InTaste Excellence Award

Gli InTaste Excellence Awards assegnati dall’editore ShowEvent di Alfonso Stagno si sono svolti nella suggestiva cornice del Grand Hotel Des Anglais il 4 marzo in concomitanza con il Festival Internazionale della Canzone Italiana. La premiazione è stato l’evento di punta della rassegna Sanremo DOC e ha assegnato diversi premi a eccellenze italiane di vari ambiti: dall’enogastronomia fino allo spettacolo con nomi del calibro della conduttrice RAI Metis Di Meo e lo chef Lorenzo Giglioli, il più richiesto per i matrimoni VIP che ha anche organizzato il pranzo per il grande giorno di George Clooney. Una giornata piena di glamour che ha visto assegnato al maestro pizzaiolo Florindo Franco della Lievito Madre il premio “Eccellenza Italiana della Pizza”.

Il vincitore de Il Boss delle Pizze 2021 su Alice TV è parso molto emozionato nel ricevere il riconoscimento: “È una grande emozione essere a Sanremo durante il festival per ricevere un premio così importante nella splendida cornice del Grand Hotel Des Anglais. Questo riconoscimento come eccellenza italiana da parte del prestigioso Magazine InTaste lo dedico al mio team, ai miei clienti e a tutta la città di Crotone. Insieme al mio socio Ciro Guerrini abbiamo lavorato con l’obiettivo di cambiare la qualità della pizza nel crotonese ed in Calabria, i riconoscimenti che stiamo ricevendo ci riempiono il cuore di orgoglio e gioia. Speriamo che sia il primo di una lunga serie”.

Un ennesimo riconoscimento dunque per Florindo Franco in questo fantastico inizio 2021, nella speranza che l’emergenza legata al covid-19 passi presto per poter affrontare nuovi stimolanti progetti in televisione e con la sua Lievito Madre a Crotone. Tra gli altri premiati: l’attrice Angela Tuccia, il cantante emergente Marco Rotelli, il distributore Andrea Aringhieri, gli imprenditori Omar Alessandrini e Gianluca Lombardi, l’ingegner Tiziano Boccomino, il pilota Ivan Bellarosa e il costruttore Giovanni Bellarosa. L’evento ha visto la sponsorizzazione di aziende d’eccellenza legate al mondo dell’enogastornomia come Casa Emma, Le Follie di Carlo Giusti, Acqua San Bernardo, Marchetti Tech, Branding SRL e Urbetech.