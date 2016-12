SANREMO: SU TIMMUSIC PROGRAMMAZIONE DEDICATA AL FESTIVAL E RADIO SHOW DEI TIMMUSIC DJ

Dal 10 al 14 febbraio, TIMmusic, la piattaforma di TIM leader dello streaming musicale premium in Italia, seguirà da vicino il Festival di Sanremo sulla sua App, attraverso un "palinsesto" ad hoc.

I TIMmusic dj, Alessio Bertallot (direttore editoriale della piattaforma), Oliver Dawson, Fabio De Luca e Marco Rigamonti in studio, e Livio Magnini, chitarrista dei Bluvertigo, inviato speciale dall’Ariston, racconteranno ogni giorno alle 18 il grande evento in un Radio Show di mezz’ora con interviste agli artisti in gara e curiosità che arriveranno agli utenti direttamente da Sanremo.

Il Radio Show non sarà l’unica iniziativa legata al Festival. Sull’App di TIMmusic, infatti, saranno disponibili anche delle Radio Playlist con le canzoni scelte e raccontate dai protagonisti della kermesse musicale, impreziosite da storie e notizie. Tra gli ospiti delle Radio Playlist sono previsti Annalisa, Arisa, Alessio Bernabei, Bluvertigo, Clementino, Dear Jack, Dolcenera, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Michael Leonardi, Mahmood, Neffa, Noemi, Patty Pravo, Enrico Ruggeri e gli Stadio.

Tutti questi contenuti saranno organizzati all’interno di una sezione speciale dedicata, attiva nei giorni del Festival, dove verranno inserite anche playlist con i più grandi successi della storia di Sanremo. Per gli utenti della piattaforma sarà un Festival ancora più multimediale e interattivo.

TIM è main sponsor della 66° edizione del Festival di Sanremo.

TIMmusic è la piattaforma TIM dedicata alla musica in streaming che permette di ascoltare milioni di brani di tutti i generi, creare proprie playlist personali o ascoltare quelle suggerite da dj e artisti famosi e condividere tutto sui principali social network. Il traffico dati per l’ascolto è incluso nel costo dell’abbonamento. L’App TIMmusic è disponibile su tutti gli Application Store. Il servizio TIMmusic è incluso nell’offerta TIM Young & Music dedicata agli under 30.