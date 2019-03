SANTIAGO, ITALIA CONCLUDE LA RASSEGNA "ALTRI SGUARDI" MARTEDÌ 5 MARZO ALLE ORE 20.30 AL CINEMA SAN NICOLA DI COSENZA. IL FILM SARÀ INTRODOTTO DA UGO G. CARUSO

DALLE NOTE DEL PROGRAMMA DI "ALTRI SGUARDI", RASSEGNA PROMOSSA DAL CINEFORUM FALSO MOVIMENTO E CURATA DA GIUSEPPE SCARPELLI

Dal settembre 1973, dopo il colpo di stato del generale Pinochet, l’ambasciata italiana a Santiago ha ospitato centinaia e centinaia di richiedenti asilo. Nanni Moretti nel suo “Santiago, Italia”, vincitore del Nastro d’Argento doc 2019, attraverso interviste ai protagonisti, racconta la storia di quel periodo drammatico, durante il quale alcuni diplomatici italiani hanno reso possibile la salvezza di tante vite umane. Ma racconta soprattutto la storia di un’Italia perduta che affondava ancora le sue radici nella memoria della lotta partigiana. Un’Italia popolare e solidale, pronta ad accogliere, desiderosa di accogliere. Esattamente come “Menocchio” di Alberto Fasulo, film d’apertura della seconda parte della rassegna #AltriSguardi, anche la chiusura è affidata ad un’opera piena di analogie politiche dirette/indirette e di ponti storico-culturali (im)possibili con l’oggi. Il film sarà introdotto da Ugo G. Caruso, stavolta non solo e non tanto in veste di storico del cinema, quanto in veste di testimone del riflesso di quegli eventi in Italia e quale giovane militante politico, già attento alle vicende dell’America Latina.